Prepelič z Valencio tesno izgubil, Barcelona pa tesno premagala Bayern

Košarkarji v evroligi so začeli tekme 23. kroga. Na delu so bili vsi trije klubi s slovenskim pridihom. Valencia Klemna Prepeliča je izgubila z Maccabijem s 93:94, v medsebojnem obračunu pa sta se pomerila Barcelona Mika Tobeyja in Bayern Žana Marka šiška, zmagali so Katalonci z 72:70.

Klemen Prepelič je za Valencio odigral dobrih 21 minut in bil eden ključnih mož. A tudi njegov 15 točk je bilo na koncu premalo, kot tudi 20 Jareda Harperja. Valencia je v tesni končnici po izgubljeni žogi Wada Baldwina še imela priložnost za zmago, a je Chris Jones zgrešil za tri v zadnji sekundi. Na obračunu v Barceloni je bil slovenski Američan Mike Tobey sicer v postavi domače zasedbe, a ni stopil na parket, medtem ko Žana Marka Šiška tudi tokrat ni bilo v kadru Bavarcev. Barcelona je tesno zmagala in se začasno povzpela na vrh lestvice, potem ko je izenačeno končnico in izenačenje na 70:70 z zadnjim košem presekal Corry Higgins. Pri Kataloncih je sicer največ točk, 12, dosegel Nikola Mirotić, pri Bayernu pa Nick Weiler Babb 15. Na tretji četrtkovi tekmi je Crena zvezda izgubila na gostovanju pri milanskem Armaniu. Bilo je 74:68.