Prepelič z Valencio tokrat nemočen proti Olympiacosu

Že v torek je Baskonia Zorana Dragića gostovala pri Panathinaikosu in zmagala prepričljivo s 97:82, Bayern München Žana Marka Šiška pa je gostil Fenerbahče Istanbul in izgubil z 68:77.

Baski so prepričljivo dobili tekmo v Atenah, med najboljšimi pa je bil tudi Dragić. Na koncu je v dobrih 21 minutah dosegel 22 točk, trikrat je zadel trojko, dodal pa še po en skok in ukradeno žogo. Bayern pa je moral priznati premoč Fenerbahčeju, doživel je 13. poraz v sezoni, a kljub temu ostaja pri vrhu lestvice. Šiško je igral 20 minut in osmim točkam dodal še sedem podaj in en skok.

Na vrhu razpredelnice je po 32 krogih Barcelona s 55 točkami, dve točki manj pa imajo na drugem mestu košarkarji zasedbe Anadolu Efes Istanbul.

Evroliga, 32. krog, izida sredinih tekem:

Valencia - Olympiacos Pirej 79:88

(Klemen Prepelič: 12 točk v 21 minutah za Valencio).

Himki Moskva - Asvel Villeurbanne 87:85 (po podaljšku)