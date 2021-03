Prepelič z Valencio uspešnejši od Bayerna in Šiška

Klemen Prepelič je na parketu preživel 23 minut in pol, osmim točkam pa je za zmago svoje ekipe, 17. v sezoni, dodal še po štiri skoke in podaje. Žan Mark Šiško je odigral 11 minut, dosegel pa je šest točk in po dva skoka in podaji. Bayern kljub porazu ostaja pred Valencio na lestvici, ima pa 19 zmag.

V preostalih današnjih tekmah ekipi z vrha lestvice nista imeli težav, CSKA Moskva je Crveno zvezdo premagala s 87:72, Anadolu Efes Istanbul pa Panathinaikos Atene s 85:65.

Vodilna Barcelona bo v petek igrala z berlinsko Albo, nastopila pa bo tudi Baskonia Zorana Dragića, ki bo gostila Armani Milano.