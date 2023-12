Prepelič zapušča košarkarske zmaje

V Ljubljano se je Klemen Prepelič konec oktobra vrnil po skoraj desetletju in takoj pokazal vse svoje kvalitete. 31-letni branilec je v BKT EuroCupu na šestih tekmah v povprečju dosegal 16,2 točke, 8,7 asistence in 2,7 skoka na tekmo, v AdmiralBet Ligi ABA pa je na parket prav tako stopil na šestih tekmah in v povprečju dosegal 14,2 točke, 8,2 asistence in 1,8 skoka na tekmo.