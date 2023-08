Prepelič: Zavedamo se, da Luka vsega sam ne bo (z)mogel

Luka Dončić je proti Venezueli prvič v karieri na velikih članskih tekmovanjih nosil kapetanski trak. Njegovih 37 točk proti Venezueli je nov slovenski rekord na svetovnih prvenstvih. Pred njim ga je držal Jaka Lakovič, ki je Portoriku 2006 v Saporu natresel 24 točk. V Tokiu je z 48 točkami proti Argentini postavil nov slovenski rekord na vseh velikih tekmovanjih in hkrati drugi najboljši dosežek posameznika na tekmah OI.

Poleg zavidljive statistike – zbral je še sedem skokov in šest podaj – je po besedah soigralcev odlično opravil tudi vlogo vodje ekipe. "Vrhunsko. Tudi ob polčasu, ko bi pričakoval, da bo povzdignil glas, nas je pomiril in povedal nekaj spodbudnih besed. Vidi se, da je vedno bolj zrel. Je svetovna super zvezda na igrišču, ob njem in izven njega. Hvaležen sem, da lahko igram z njim. A to je bil šele začetek, zdaj prihajajo vedno bolj težke in pomembne tekme," je povedal Klemen Prepelič.