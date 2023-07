Prepelič: Vemo, da je to le obris reprezentance

Na deveti dan priprav na svetovno prvenstvo, ki se v Aziji začne skoraj točno čez mesec dni, so slovenski košarkarski reprezentanti dočakali prvo pripravljalno tekmo. V celjski dvorani Zlatorog so gostili kitajsko izbrano vrsto. Slovenci, ki so nastopili s precej pomlajeno zasedbo, so tekmece ugnali s tesnih 75:73. Po dnevu premora bodo Slovenci priprave nadaljevali v Ljubljani, izpadli pa so Blaž Mahkovic, Miha Lapornik in Urban Klavžar. V petek bosta na treningu tudi Luka Dončić in Vlatko Čančar.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Damjan Žibert

Izmed šestnajsterice košarkarjev, ki so bili na pripravah v Laškem in Celju, je selektor Aleksander Sekulić izven ekipe tokrat pustil Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Zorana Dragića in Jakoba Čebaška. Na uvodu pa na parket poslal peterko Žiga Samar, Jaka Blažič, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic in Jordan Morgan. Kapetanski trak je pripadel Klemnu Prepeliču.

Po prosti sredi bo Slovenija s treningi v Ljubljani nadaljevala brez Blaža Mahkovica, Mihe Lapornika in Urbana Klavžarja.

Prvi polčas je z izidom 36:31 pripadel Kitajcem, ki so največ vodili za 10 točk (33:23). Slovencem so ogromno težav povzročali predvsem v skoku, saj so ta statični element v prvih 20 minutah dobili s 24:11, od tega so kar 13-krat skočili v napadu. Slovenija je vodila le slabe tri minute sredi prve četrtine (8:7, 11:9 in 13:11), šestkrat je bil izid izenačen, preostali del igre pa je pripadel kitajskim košarkarjem. Največ točk za Slovence sta dosegla Klemen Prepelič (9) in Jordan Morgan (8).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med odmorom se je slovenska vrsta kar dolgo zadržala v slačilnici, a igra tudi po prihodu iz nje še ni stekla.

Igra ni bila blesteča, zmaga proti Kitajski tesna, toda v slovenski ekipi so zadovoljni z doslej opravljenim na pripravah.

Izjemno visoki Kitajci so vodstvo znova povišali na dvomestno prednost (42:31). Po treh minutah igre je ob osebni napaki prve točke za našo ekipo le dosegel Jaka Blažič. Kljub vse večjemu pritisku varovancev selektorja Sekulića so gostje prednost še naprej uspešno zadrževali. Predvsem so znali kaznovati vsako slovensko napako in pred zadnjim delom igre vodili 54:47.

icon-expand Slovenija je proti Kitajski odigrala slabo tekmo, a vendarle zmagala. Ne glede na to, da gre za prvi pripravljalni obračun, pa je bil nivo kakovosti igre pod kritiko. FOTO: Damjan Žibert

Domača serija 10:0 na krilih Gregorja Glasa in Žige Samarja je končno le prinesla slovensko vodstvo 57:54, a so Kitajci hitro odgovorili (57:58).

Slovenci so se v Celju, kjer jih je spodbujalo 3000 glasnih navijačev, dolgo mučili z na papirju slabšo ekipo.

Z debitantsko trojko Aljaža Kunca v članskem dresu je znova vodila Slovenija in jasno je bilo, da bo odločitev o zmagovalcih padla v tesni končnici. V njej je Slovenija prišla do tesne zmage 75:73. Najboljša strelca pri domači reprezentanci sta bila Klemen Prepelič z 20 in Žiga Samar z 12 točkami. "Prebili smo led. Za nami je zahteven teden. Vidi se, da imajo fantje še težke noge. Tudi met ni stekel. A pomembno je, da smo pokazali energijo, se sprostili in v končnici prišli do zmage. Ta ni bila samoumevna. Kitajska ima močno ekipo in igra zelo fizično. Morali smo se prilagoditi. Čaka pa nas še veliko dela," je za uradno spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Treba se je zavedati, da je za nami vsega sedem dni treningov. Imamo nekaj novincev. Nekaj fantov manjka. Pod košem se je odprla luknja. Posledično smo naredili veliko napak. A vemo, da je to le obris reprezentance. Imamo energijo, a je bila igra še daleč od želenega," pa je po uvodni pripravljalni tekmi za spletno stran krovne Zveze povedal kapetan Klemen Prepelič.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

S tekmo proti Kitajski je slovenska izbrana vrsta sklenila uvodni cikel priprav, strokovni štab pa je izvedel tudi prvi rez znotraj ekipe. Po prosti sredi bo Slovenija s treningi v Ljubljani tako nadaljevala brez Blaža Mahkovica, Mihe Lapornika in Urbana Klavžarja. Se bosta pa ekipi v petek priključila Luka Dončić in Vlatko Čančar, Mike Tobey, ki individualno vadi v ZDA, pa naj bi v Slovenijo po dogovoru prispel 7. avgusta. Za Slovenijo pesti stiskali tudi celjski gasilci Na povabilo Košarkarske zveze Slovenije in Mestne občine Celje so se tekme udeležili tudi nekateri gasilci Poklicne gasilske enote Celje in Gasilske zveze Celje ter zaposleni v javnih celjskih podjetjih, ki so sodelovali pri odstranjevanju posledic vremenskih ujm, ki so Celje in okolico prizadele v minulih dneh. S to gesto so se jim organizatorji tekme zahvalili za njihovo požrtvovalno delo in pogum.