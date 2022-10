Prepeličeva Valencia in Šiškov Bayern praznih rok na uvodu Evrolige

Košarkarji Valencie so v uvodnem krogu Evrolige v španskem obračunu doma izgubili proti Baskonii Vitorii z 71:82. Slovenski reprezentant Klemen Prepelič je za Valencio v 17:29 minute dosegel 12 točk in dva skoka. Na veliko sceno je stopil tudi Žan Mark Šiško, njegov Bayern je v Münchnu klonil proti turškemu Fenerbahčeju z 62:74. 25-letni Ljubljančan je za bavarsko zasedbo odigral 10:56 minute, v tem času je prispeval po dva skoka in podaji.

icon-expand Klemen Prepelič je z 12 točkami vstopil v novo evroligaško sezono. FOTO: Luka Kotnik Na preostalih treh četrtkovih tekmah je madridski Real v Atenah premagal Panathinaikos z 71:68, Maccabi iz Tel Aviva je bil doma boljši od Žalgirisa s 84:83, milanski Armani pa je v Franciji ukanil Asvel Villeurbanne z 69:62. V petek bodo na sporedu še štiri tekme. Beograjski Partizan, kjer igra Slovenec Gregor Glas, bo gostoval pri berlinski Albi, Barcelona, ekipa naturaliziranega Američana Mika Tobeyja, pa bo gostila pirejski Olympiacos. Branilec naslova v evroligi Anadolu Efes bo gostil Crveno zvezdo, bolonjski Virtus, v minuli sezoni zmagovalec evropskega pokala, pa Monaco.