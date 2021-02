Prepeličeva Valencia z visoko zmago v St. Peterburgu

Najbolj razpoložen pri Valencii, ki je dosegla 14. zmago v sezoni, je bil Bojan Dubljević z 19 točkami. Temelje za uspeh proti peti ekipi lestvice so košarkarji Valencie postavili v drugi polovici tekme, ki so jo dobili s 47:21, domači so v tretji četrtini zmogli le devet točk.

Izid:

Zenit – Valencia 62:91