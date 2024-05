Prepir z navijačem in stokanje neznane ženske: 'Upam, da se ne dogaja v živo'

Poleg Washingtona in ostalih košarkarjev Dallasa je za Lukovo motivacijo poskrbel tudi navijač Oklahome, ki je poleg igrišča celotno tekmo zmerjal Dončića in ljudi, ki mu pomenijo največ na svetu. "To je bilo odlično zame. Uživam v tem. Nek moški je ob igrišču žalil mojo družino. To mi ni všeč. Odrasel moški tega ne sme početi. Jaz nisem storil ničesar, vrnil sem se v obrambo. To je noro, odrasel moški napada mojo družino," je dejal šokirani zvezdnik Mavsov.