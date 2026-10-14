Ni igral, a je bil viden: prepoznaven met s polovice, nasmešek in srednji prst trenerju

Četrta pripravljalna tekma ekipe Los Angeles Lakers pred začetkom nove sezone v severnoameriški košarkarski ligi NBA se je končala z zanesljivo zmago Golden State Warriorsov (110:98). Srečanje je potekalo v dvorani v las Vegasu.
Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić je dobil prost večer in je soigralce, ki jih je vodil razpoloženi Austin Reaves bodril s klopi. Dončić je sicer že takoj na začetku priprav dokazal, da je v dobri formi. V postavi jezernikov je po odhodu LeBrona Jamesa prevzel vlogo prvega obraza kluba.
"Trener JJ Redick mu je namenil počitek. Toda že na ogrevanju, ki ga je Dončić opravil tako resno, kot da bo nastopil, je bilo vidno, da je Slovenec v dobrem fizičnem stanju. Živahen, razigran in že na videz fit," je med drugim opazil tamkajšnji ESPN in omenil Lukov prepoznavni met s polovice, ki ga je 27-letni Ljubljančan potopil.
"Zadel je, se obrnil k enemu izmed pomočnikov v strokovnem štabu jezernikov, se nasmehnil in mu razigrano pokazal srednji prst. Ja, Dončić vedno poskrbi, da je v taboru Lakersov zabavno," je še opazil ESPN.
"Dončić je na igrišče med ogrevanjem stopil opazno lažji in bolje telesno pripravljen kot prejšnja leta, so zapisali ameriški mediji, saj je imel po dolgem času prosto poletje brez reprezentančnih akcij," so dodali ameriški mediji.
Dončić je srečanje izpustil po dogovoru z vodstvom ekipe, saj je dobil večer počitka. Po pojasnilih trenerja JJ Redicka slovenski košarkar ni imel zdravstvenih težav. Ob igrišču je spremljal soigralce, ki so po dobrem prvem polčasu v nadaljevanju izgubili stik z nasprotniki.
"Navijače je navdušil že med ogrevanjem z njegovimi "trik" meti." Njegov počitek na četrti pripravljalni tekmi jezernikov je bil že vnaprej načrtovan, da so priložnost dobili rezervisti," je še poudaril ESPN.
"Lakers so na tej tekmi predstavili novo, precej bolj agresivno obrambno taktiko s pritiskom čez celotno igrišče, kar je Golden Statu povzročilo ogromno težav, gostje so izsilili kar nekaj izgubljenih žog tekmeca. Jezerniki so v prvem delu rpevladovali in vodili tudi za 20 točk. V nadaljevanju je sledil popoln preobrat," je zaključil ESPN.
Izid:
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 110:98 (29:29, 21:34, 22:13, 29:13)
Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša in najbolj gledana profesionalna košarkarska liga na svetu. Ustanovljena je bila leta 1946 v Združenih državah Amerike in danes združuje 30 moštev iz ZDA in Kanade. Liga je znana po vrhunski kakovosti igre, izjemni marketinški organiziranosti ter privabljanju najboljših košarkarjev z vseh koncev sveta, ki se borijo za naslov prvaka v končnici, znani kot finale lige NBA.
Pripravljalne tekme, v angleščini znane kot 'preseason games', so serija srečanj, ki se odvijajo pred uradnim začetkom rednega dela sezone. Njihov glavni namen ni doseganje zmag, temveč preizkušanje novih taktičnih zamisli, uvajanje novih igralcev v sistem igre ter postopno dvigovanje telesne pripravljenosti košarkarjev. Trenerji na teh tekmah pogosto namenijo več priložnosti igralcem s klopi, da dokažejo svojo vrednost, medtem ko zvezdniki pogosto počivajo, da bi se izognili nepotrebnim poškodbam pred dolgim in napornim tekmovalnim ritmom.
JJ Redick je nekdanji vrhunski profesionalni košarkar, ki je v ligi NBA igral kar 15 sezon. Slovel je kot eden najboljših specialistov za met za tri točke v svoji generaciji. Po končani igralski karieri se je sprva uveljavil kot zelo priljubljen košarkarski analitik in ustvarjalec vsebin, kjer je s poglobljenim razumevanjem igre navdušil širšo javnost, preden se je odločil za prehod v trenerske vode in prevzel vodenje ekipe Los Angeles Lakers.
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