Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'

Trener ekipe Los Angeles Lakers JJ Redick in Jarred Vanderbilt sta si po burni izmenjavi besed pogledala v oči, potem ko je Redick že 16 sekund po začetku druge četrtine zahteval minuto odmora in Vandelbilta poslal na klop. Le minuto za tem, ko ga je poslal na parket.
Košarkar je med drugim trikrat zapored zgrešil prosti met, trener ekipe iz emsta angelov pa mu je očital "nonšalantnostr".
Pomočniki in soigralci so stopili med njiju, dokler se razprava ni polegla. Vanderbilt se nato na parket ni več vrnil. "Malo je manjkalo in bližnje srečanje trenerja in košarkarja bi se sprevrglo v še kaj več," med drugim piše ESPN.
