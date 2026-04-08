Košarka

Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'

Los Angeles, 08. 04. 2026 07.38 pred 29 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
JJ Redick

Los Angeles Lakersi ob odsotnosti vseh treh vodilnih mož - Luka Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa počasi, a vztrajno izgubljajo možnosti po osvojitvi tretjega mesta po končanem rednem delu lige NBA. Kako nemočni so jezerniki brez pomoči udarnega tria je pokazala tekma z vročo Oklahomo, ki je sredi Los Angelesa s tekmeci počela kar je hotela. Nemoč se je kazala tudi z nekaterimi vročimi vložki znotraj ekipe iz mesta angelov. Trener JJ Redick se je z igralcem Jarredom Vanderbiltom zapletel v vročo debato in če ne bi hitro posegli vmes pomočniki, bi kaj lahko prišlo tudi do "bližnjega srečanja". Ja, Redick se zaveda, da so jezerniki brez Dončića in druščine podpovprečna ekipa.

Trener ekipe Los Angeles Lakers JJ Redick in Jarred Vanderbilt sta si po burni izmenjavi besed pogledala v oči, potem ko je Redick že 16 sekund po začetku druge četrtine zahteval minuto odmora in Vandelbilta poslal na klop. Le minuto za tem, ko ga je poslal na parket. 

Košarkar je med drugim trikrat zapored zgrešil prosti met, trener ekipe iz emsta angelov pa mu je očital "nonšalantnostr".

Pomočniki in soigralci so stopili med njiju, dokler se razprava ni polegla. Vanderbilt se nato na parket ni več vrnil. "Malo je manjkalo in bližnje srečanje trenerja in košarkarja bi se sprevrglo v še kaj več," med drugim piše ESPN.

košarka redick lakers nba

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
08. 04. 2026 08.20
Poba, trener je glavni, trener ima vedno glavno besedo. Če on reče, da moraš na klop, moraš na klop. Če on reče, da moraš v igro, moraš v igro. On ve veliko bolj kot ti, česa si ti sploh sposoben. Proste mete si metal kot da si bil na rekreaciji in ne na tekmi. Spoštuj trenerjevo odločitev. Upam, da boš za kazen sedel na naslednjih treh tekmah. To se ne dela.
