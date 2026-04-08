Preprečili pretep trenerja in igralca? Redick se zaveda, da so Lakersi brez Dončića in druščine 'topovska hrana'

Los Angeles Lakersi ob odsotnosti vseh treh vodilnih mož - Luka Dončića, Austina Reavesa in LeBrona Jamesa počasi, a vztrajno izgubljajo možnosti po osvojitvi tretjega mesta po končanem rednem delu lige NBA. Kako nemočni so jezerniki brez pomoči udarnega tria je pokazala tekma z vročo Oklahomo, ki je sredi Los Angelesa s tekmeci počela kar je hotela. Nemoč se je kazala tudi z nekaterimi vročimi vložki znotraj ekipe iz mesta angelov. Trener JJ Redick se je z igralcem Jarredom Vanderbiltom zapletel v vročo debato in če ne bi hitro posegli vmes pomočniki, bi kaj lahko prišlo tudi do "bližnjega srečanja". Ja, Redick se zaveda, da so jezerniki brez Dončića in druščine podpovprečna ekipa.