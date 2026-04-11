Košarka

'Prepričan sem, da vsi želijo igrati proti nam'

Los Angeles, 11. 04. 2026 09.02 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
JJ Redick

Za košarkarji zasedbe Los Angeles Lakers je nov uspešen večer v ligi NBA. Po zmagi v gosteh nad Golden State Warriorsom je v Crypto.com Areni padla še ekipa Phoenix Suns s 101:73. Zelo pomembna zmaga za 17-kratne prvake, saj bi se v primeru zmage v zadnjem krogu rednega dela prvenstva proti skromnemu Utahu in porazu Denverja proti San Antoniu zaradi boljšega izkupička v medsebojnih tekmah z Nuggetsi znova prebili na tretje mesto, kar bi jim v prvem krogu končnice prineslo obračun z Minnesoto.

Strateg Lakersov JJ Redick je po visoki zmagi nad sonci iz Arizone še enkrat ponovil misel z zadnjega treninga pred omenjenim obračunom s Phoenixom, da si zaradi znanih zdravstvenih težav nosilcev igre vsa moštva, ki so se neposredno uvrstila v končnico, v prvem krogu izločilnih bojev želijo igrati prav proti oslabljeni kalifornijski zasedbi.

"To ni nobena skrivnost. Prepričan sem v to, da vsi želijo igrati proti nam," je brez dlake na jeziku poudaril Redick in v nadaljevanju pogovora z zbrano sedmo silo izpostavil novo dobro predstavo rezervistov, ki so na tekmah z Golden Statom in Phoenixom uspešno zapolnili vrzeli ob odsotnosti Luke Dončića, Austina Reavesa in Jaxsona Hayesa.

LeBron James je ob odsotnosti obeh organizatorjev igre Luke Dončića in Austina Reavesa prevzel največji del odgovornosti na svoja ramena in dokazal, da še zdaleč ni za v staro šaro.
FOTO: AP

"Držali so se dogovora iz garderobe, kar je najbolj pomembno. Zelo sem zadovoljen z igro v obrambi. Že proti Golden Statu smo igrali odlično obrambo, vse skupaj pa nadgradili na tokratni tekmi s Phoenixom. Ko je pristop na tako visoki ravni, lahko zmagujemo tudi brez najboljših. A le v primeru, če dajo ostali igralci več, kot so v danem trenutno sposobni," meni 41-letni strokovnjak, ki bo z moštvom iz Kalifornije v noči na ponedeljek po slovenskem času v zadnjem krogu rednega dela prvenstva naskakoval 52. zmago v sezoni.

"Računica je povsem jasna. V primeru naše zmage in poraza Denverja bomo redni del zaključili na tretjem mestu. To je bila naša primarna želja, ko smo v začetku marca ujeli zmagovalni ritem. Vse je odprto, a tudi če bomo na koncu četrti, ne bo konec sveta. Če se želiš v končnici sezone boriti za visoka mesta, moraš tako ali drugače igrati proti najboljšim moštvom," je še pristavil trener Los Angeles Lakersov.  

