'Prepričan sem, da vsi želijo igrati proti nam'

"To ni nobena skrivnost. Prepričan sem v to, da vsi želijo igrati proti nam," je brez dlake na jeziku poudaril Redick in v nadaljevanju pogovora z zbrano sedmo silo izpostavil novo dobro predstavo rezervistov, ki so na tekmah z Golden Statom in Phoenixom uspešno zapolnili vrzeli ob odsotnosti Luke Dončića , Austina Reavesa in Jaxsona Hayesa .

Strateg Lakersov JJ Redick je po visoki zmagi nad sonci iz Arizone še enkrat ponovil misel z zadnjega treninga pred omenjenim obračunom s Phoenixom, da si zaradi znanih zdravstvenih težav nosilcev igre vsa moštva, ki so se neposredno uvrstila v končnico, v prvem krogu izločilnih bojev želijo igrati prav proti oslabljeni kalifornijski zasedbi.

"Držali so se dogovora iz garderobe, kar je najbolj pomembno. Zelo sem zadovoljen z igro v obrambi. Že proti Golden Statu smo igrali odlično obrambo, vse skupaj pa nadgradili na tokratni tekmi s Phoenixom. Ko je pristop na tako visoki ravni, lahko zmagujemo tudi brez najboljših. A le v primeru, če dajo ostali igralci več, kot so v danem trenutno sposobni," meni 41-letni strokovnjak, ki bo z moštvom iz Kalifornije v noči na ponedeljek po slovenskem času v zadnjem krogu rednega dela prvenstva naskakoval 52. zmago v sezoni.

"Računica je povsem jasna. V primeru naše zmage in poraza Denverja bomo redni del zaključili na tretjem mestu. To je bila naša primarna želja, ko smo v začetku marca ujeli zmagovalni ritem. Vse je odprto, a tudi če bomo na koncu četrti, ne bo konec sveta. Če se želiš v končnici sezone boriti za visoka mesta, moraš tako ali drugače igrati proti najboljšim moštvom," je še pristavil trener Los Angeles Lakersov.