Prepričljiv domač poraz Dallasa

Luka Dončić je s soigralci v Teksasu gostil konjenike, ki so se Dallasu maščevali za lanski poraz v končnici. Donovan Mitchell je dejal, da je v neki meri hvaležen za tisti poraz, saj je to botrovalo k njegovemu prestopu v Cleveland. Mitchell je bil prvi strelec tekme s 34 točkami, blestel je zlasti v drugem polčasu, in pomagal konjenikom do zanesljive zmage s 105:90. Pred tem so namreč izgubili osem od zadnjih devetih tekem v gosteh. Dončić pa je imel tokrat zanj slabši večer, poročajo ameriški mediji, kljub temu pa mu je uspelo podreti nov rekord lige NBA. Tokrat je v 39 minutah zbral 30 točk, pet skokov in šest podaj in ob tem izgubil tudi pet žog. Ne glede na to pa je slovenski zvezdnik lige NBA še na 35. zaporedni tekmi dosegel vsaj 20 točk, s čimer je prehitel Marka Aguirra za najdaljši niz v zgodovini prvenstva.

New York Knicksi so na gostovanju v ameriškem vetrovnem mestu po podaljšku premagali Chicago Bullse. Najbolj sta se izkazala Julius Randle z 31 in Jalen Brunson s 30 točkami, vključno s trojko manj kot minuto pred iztekom podaljšane igre. S tem so na vzhodu prišli do pete zaporedne zmage; nobena ekipa v tem delu lige nima toliko uspehov zapovrstjo. Pri gostiteljih je bil prvi strelec DeMar DeRozan z 32 točkami, Goran Dragić pa je v desetih minutah na parketu zbral sedem točk in eno podajo.