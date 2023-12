Dallas Mavericksi so leto 2023 zaključili z zmago nad Golden State Warriorsi, na kateri je znova zablestel Luka Dončić. Izvrstnega slovenskega reprezentanta, ki je dosegel 39 točk, 10 podaj in 8 skokov, sicer še kar naprej skrbi bolečina v stegenski mišici, zaradi katere je moral takoj po tekmi na kratko fizioterapijo.

Luka Dončić je na sedmih izmed zadnjih osem tekem dosegel vsaj 38 točk, december pa je zaključil s povprečjem prek 37,5 točke, 11,1 podajo in 8,9 skokov. V tej sezoni je odigral točno 30 tekem.

S tem povprečjem in ob 48,8-odstotnem metu iz igre ter 38-odstotnem metanju trojk je postal šele drugi igralec v zgodovini lige NBA, ki je imel v enem mesecu ob vsaj desetih odigranih tekmah (Dončić jih je odigral 13) povprečje prek 35 točk, 10 podaj in 8 skokov. To je doslej uspelo le legendarnemu Oscarju Robertsonu leta 1960.

24-letnemu Ljubljančanu sta na novinarski konferenci po tekmi nekaj besed namenila oba trenerja. "Izboljšal je učinkovitost v napadu. Prej je metal 34-odstotno, zdaj že 38 %. To je velika razlika. Mislim, da je trenutno v življenjski formi," ga je pohvalil trener Warriorsov Steve Kerr. "To je velika ekipna zmaga, saj v tej dvorani ni enostavno zmagati. Odlični so bili fantje s klopi, seveda pa tudi Luka Dončić, ki nase vedno pritegne dva igralca, tako da imajo ostali več prostora. Še naprej moramo igrati v tem stilu, agresivno in nesebično," pa je dodal njegov trener Jason Kidd.

Jason Kidd je bil znova priča mojstrovini njegovega varovanca FOTO: AP icon-expand

Po novi izjemni predstavi je moral Dončić takoj po koncu tekme na kratko terapijo, šele nato je lahko stopil pred mikrofone. "Preprosto moram ohranjati noge sveže, to je zdaj zame najpomembnejše" je predstavnikom sedme sile povedal Dončić, ki je na zadnji tekmi v letu 2023 zabeležil met 14:29 (trojke 5:13). Ljubljančan se je po tekmi obregnil tudi ob to statistiko: "Moram zadeti nekaj teh metov. Prevečkrat sem zgrešil. Resnično mislim, da bi lahko bil veliko boljši, nekatere od teh zgrešenih metov bi zagotovo lahko zadel. Ampak preprosto sem zaupal vase. Zaupanje in samozavest sta v tej igri zelo pomembna. To je to."

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

24-letnik je tekmo kljub temu končal s 39 točkami na kontu, kar je 14 točk boljše od drugega najboljšega strelca na tekmi, štirikratnega prvaka lige in dvakratnega MVP-ja Stepha Curryja, ki jih je dosegel 25. To ni slabo za igralca, ki je bil pred tekmo vprašljiv za nastop in ni bil prepričan, da bo sploh igral, dokler se ni pred tekmo ogrel in stestiral bolečo levo stegensko mišico. "Prvi polčas je bil res dober," je dejal Dončić in o bolečini, ki ga pesti dodal: "V tretji četrtini pa sem spet začutil, da me boli. Moral sem se znova ogreti. Tako je že od marca. Zato je nekoliko zaskrbljujoče. Poskušam z dvigovanjem uteži okrepiti nogo, kar mi zelo pomaga. Vendar me vseeno nekoliko skrbi."

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Košarkarje Dallasa po novem letu v noči iz ponedeljka na torek čaka še gostovanje pri Utah Jazz, nato pa se bodo vrnili domov, kjer jih čaka sedem zaporednih tekem v American Airlines Centru. Za moštvo, ki se lani sploh ni uvrstilo v končnico, je to odlična priložnost, da se poda na zmagovito serijo. "Kako se bomo spoprijeli z naslednjimi tekmami? Preprosto bomo vztrajali na naši poti in zaupali drug drugemu. Mislim, da je bila naša klop danes odlična. Josh nam je s klopi dal velik zagon. V Minnesoti smo se je pokazalo nekaj, kar želimo izboljšati, in to je gibanje v napadu in gibanje žoge. In da se ne zanašamo samo na Luko in Kyrieja, ki nas vselej rešujeta. Če Luka igra pick and roll in ga pokrivata dva nasprotnikova branilca je to za nas razkošje. Mislim pa, da je to, da smo lahko drug drugemu pomagali, bili fizični in nesebični, nekaj kar smo prenesli s tekme v Minnesoti in upam, da bomo to prenesli še na prihajajoče tekme," se je na serijo tekem, ki čaka Dallas za konec še ozrl Kidd.