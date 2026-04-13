Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Presenečenje iz Dubaja: Sekulić glavni kandidat za trenerja

Dubaj, 13. 04. 2026 10.00 pred 48 minutami 1 min branja 10

Avtor:
A.M.
Luka Dončić in Aleksander Sekulić

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić naj bi kmalu sedel na trenerski stolček Dubaja, ki je v nedeljo sporočil, da Jurica Golemac ni več trener moštva iz Združenih arabskih emiratov, katerega član je tudi slovenski reprezentant Klemen Prepelič.

Evroligaš Dubaj, ki v skupini za prvaka v Ligi ABA trenutno zaseda drugo mesto, je kot kaže hitro našel naslednika Jurice Golemca, ki je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra lani je podaljšal pogodbo do leta 2028, tako da je bil njegov odhod precejšnje presenečenje. "Želimo se zahvaliti Golemcu za predanost in profesionalizem v času, ki ga je preživel v Dubaju," so pojasnili pri Dubaju.

BasketNews poroča, da naj bi novi trener Dubaja postal selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić. Ta se je januarja poslovil od ruskega Zenita, v Združenih arabskih emiratih pa naj bi podpisal pogodbo do konca aktualne sezone z možnostjo kasnejšega dogovora o dolgotrajnem sodelovanju.

FOTO: Profimedia

48-letni Slovenec, ki bi tako nasledil slabo leto starejšega rojaka, je sicer ob začetku letošnjega koledarskega leta podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije in bo reprezentanco vodil vsaj do konca leta 2027. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
13. 04. 2026 11.00
Seka naj tam ostane! Kak trener neki🤣
Odgovori
0 0
Amor Fati
13. 04. 2026 10.53
Edino kar lahko dejansko obžalujem je to, da v preteklosti nisem imel njegovega agenta. Njegov agent bi me še v Sienno ali Tau Ceramico prodal. Tok mora bit dober.
Odgovori
+0
2 2
dark Cat
13. 04. 2026 10.49
😂😂😂🤦
Odgovori
+1
2 1
Uporabnik-1442225
13. 04. 2026 10.49
Še en klub ki bo šel v 3..
Odgovori
+2
3 1
4krogci
13. 04. 2026 10.37
Bo ze dobr za teh par mescev, dokler se situacija tam dol okol malo ne umiri in pridejo igralci in tazaresni trenerji nazaj.....
Odgovori
+5
6 1
JOSEPH HAYDN
13. 04. 2026 10.37
Dubaj 🤡
Odgovori
+3
4 1
bik123
13. 04. 2026 10.31
dobra novica predvsem za vse ostale klube iz aba lige
Odgovori
+5
6 1
4krogci
13. 04. 2026 10.38
tocno tko...vsi preostali klubi bodo imel lazje delo zravn takega strokovnjaka haha
Odgovori
+5
6 1
tmj
13. 04. 2026 10.25
koncno!!! se prav se odpove reprezentanci!!
Odgovori
+3
4 1
4krogci
13. 04. 2026 10.50
zal ne!
Odgovori
+0
1 1
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641