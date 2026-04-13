Presenečenje iz Dubaja: Sekulić glavni kandidat za trenerja

Evroligaš Dubaj, ki v skupini za prvaka v Ligi ABA trenutno zaseda drugo mesto, je kot kaže hitro našel naslednika Jurice Golemca, ki je klub prevzel leta 2024 in bil sploh prvi trener v zgodovini kluba. Sredi oktobra lani je podaljšal pogodbo do leta 2028, tako da je bil njegov odhod precejšnje presenečenje. "Želimo se zahvaliti Golemcu za predanost in profesionalizem v času, ki ga je preživel v Dubaju," so pojasnili pri Dubaju.
BasketNews poroča, da naj bi novi trener Dubaja postal selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić. Ta se je januarja poslovil od ruskega Zenita, v Združenih arabskih emiratih pa naj bi podpisal pogodbo do konca aktualne sezone z možnostjo kasnejšega dogovora o dolgotrajnem sodelovanju.
48-letni Slovenec, ki bi tako nasledil slabo leto starejšega rojaka, je sicer ob začetku letošnjega koledarskega leta podaljšal sodelovanje s Košarkarsko zvezo Slovenije in bo reprezentanco vodil vsaj do konca leta 2027. V zgodovino bo zapisan kot selektor z najdaljšim stažem ter dejstvom, da je Slovenijo vodil na vseh treh velikih tekmovanjih – dvakrat na evropskem prvenstvu (2022 in 2025), olimpijskih igrah (2021) in svetovnem prvenstvu (2023).
