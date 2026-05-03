Košarka

Presenečenje: Philadelphie poslala Boston na predčasni dopust

Boston, 03. 05. 2026 07.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Joel Embiid

Košarkarji Philadelphia 76ers so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA izločili Boston Celtics. Philadelphia je v gosteh s 109:100 dobila sedmo tekmo ter tako napredovala s 4:3 v zmagah. V polfinalu vzhodne konference bo igrala proti New York Knicks.

Pri Philadelphii, ki je bila sedmi nosilec vzhodne konference, sta blestela Joel Embiid in Tyrese Maxey. Prvi je tekmo končal s 34 točkami in 12 skoki, drugi pa je deset od svojih 30 točk dosegel v zadnji četrtini, temu dodal še 11 skokov in sedem podaj ter tako pripomogel, da je njegova ekipa potrdila preobrat po zaostanku z 1:3 v zmagah.

To je bil sicer 23. dvoboj teh dveh moštev v končnicah NBA, Celtics so dobili zadnjih šest, Embiida so izločili v letih 2018, 2020 in 2023. Tudi zato je Embiid dejal, da je sit izgubljanja proti Bostončanom. "Pogovorili smo se po peti tekmi in dejali, da se ne sme spet ponoviti enak scenarij. Na neki točki moramo to ustaviti. In to smo naredili," je Maxey povedal mreži NBC.

Čeprav je pri Bostonu zaradi bolečin v kolenu manjkal prvi zvezdnik Jayson Tatum, ta je zaradi strgane ahilove tetive manjkal na prvih 62 tekmah rednega dela sezone, pot do zmage ni bila lahka. Jaylen Brown s 34 točkami in devetimi skoki ter Derrick White s 26 točkami sta sicer opravila svoj delež, a je ekipa spet zatajila pri enem svojih glavnih orožij.

Zadela je namreč le 13 od 49 poskusov za tri točke in skoraj celo tekmo lovila tekmeca, potem ko je ta že v prvi četrtini povedel tudi za 15 točk. Boston se je sredi druge četrtine še prebil do vodstva, toda v tretji je Philadelphia spet pobegnila in pred zadnjimi desetimi minutami vodila za 13 točk. Boston se je v teh večkrat približal na zgolj točko, več pa mu ni uspelo. Maxey je z osmimi zaporednimi točkami poskrbel za 107:98.

FOTO: Profimedia

"Igrali smo trdo. Začeli smo dobro, v drugi četrtini pa smo se malce preveč sprostili, tako kot na začetku zadnje. Toda držali smo skupaj in zmagali," je povedal Embiid, ki je pred manj kot mesecem prestal operacijo slepiča. Brown, ki je dodal štiri podaje in tri blokade, je povedal, da so kljub izpadu lahko ponosni na to, kar so pokazali tudi ob Tatumovi odsotnosti. "Odlična sezona, ki se seveda ni končala, kot bi si želeli. Ampak Philadelphia je bila vse boljša. Danes nam je malo zmanjkalo, ampak lahko se poslovimo z dvignjenimi glavami," je dejal Brown.

