Presenetljiva poraza Denverja in Bostona, Lakersom derbi s Philadelphio

S presenetljivim porazom je Denver padel na tretje mesto zahodne konference (41-20), potem ko ga je prehitelo moštvo Los Angeles Clippers (42-19) z zmago proti Oklahomi v gosteh s 109:94. Za Clipperse je Kawhi Leonard dosegel 25 točk. Denver je sicer dobro začel in po polčasu vodil za devet točk. V drugem delu, predvsem v zadnji četrtini, ki so jo dobili za 15 točk, pa so gostje na krilih Andrewa Wigginsa(22 točk, 10 podaj) in novincaErica Paschalla (22 točk) dosegli šele 14. zmago v sezoni. Pri domačih sta 18 točk dosegla Paul MillsapinWill Barton, srbski center Nikola Jokić jih je dodal 16 ob 13 skokih ter 7 podajah. Vlatko Čančarna tekmi ni zaigral.

Veliko pozornosti je požel obračun Bostona in Brooklyna. Ta je pred zadnjo četrtino zaostajal za 17 točk, potem pa je po zaslugi Carisa LeVerta izsilil podaljšek, v njem pa povsem razorožil domače moštvo za zmago s 129:120. Brooklyn je v zadnji četrtini dosegel 51 točk, v podaljšku še dodatnih 11, LeVert pa je v tem času dosegel kar 37 od skupno 51 točk za osebni rekord v ligi NBA. Mrežice (27-33) so z zmago preskočile Orlando Magic (27-34) na sedmem mestu vzhodne konference, Boston (41-19) ostaja tretji.

Pred njimi so košarkarji Toronto Raptors (43-18), ki so v gosteh premagali Phoenix Suns s 123:114. Kar trije košarkarji lanskih prvakov so ob tem dosegli več kot 25 točk. Pascal Siakam je prispeval 33 točk,Kyle Lowry 28, Norman Powellpa 26.

Vodilno moštvo zahoda ostaja Los Angeles Lakers (47-13). Jezerniki so v Staples Centru ugnali Philadelphio (37-25), potem ko sta predvsem v drugi četrtini blestela Anthony Davis in LeBron James. Ustvarila sta razliko 18 točk in moštvo iz mesta angelov usmerila proti zanesljivi zmagi s 120:107.

Spurse vodil pomočnik Duncan

V Charlottu zmago proti Hornets s 104:103 dosegli košarkarji San Antonio Spurs. Teh s klopi ni vodil legendarni trenerGregg Popovich, ki je tekmo izpustil zaradi osebnih razlogov. Moštvo je prvič v karieri vodil nekdanji zvezdnik ekipeTim Duncan in zmagal, s čimer Ostroge (26-34) ostajajo v boju za osmo mesto na zahodu, ki ga trenutno držijo Memphis Grizzlies (30-31).

V boju za zadnje mesto, ki še pelje v končnici, pa je udarec utrpelo moštvo New Orleans Pelicans (26-35). Ti so na domačem parketu priznali premoč odpisani Minnesoti Timberwolves s 134:139, kljub 27 točkamJrua Holidaya, 26Lonza Ballain 25Ziona Williamsona, ki nadaljuje dobre predstave v dresu Pelikanov.

Trener domačih Alvin Gentry je po tekmi poudaril, da Williamson, najbolj opevani novinec letošnje sezone, ne potrebuje počitka in bo prvič zaigral na dveh tekmah zaporedoma. Prihaja pa v goste k Dallasu (37-25) v noči s srede na četrtek, kar bo prvi spopad lanskega novinca leta in prvega imena letošnje generacije košarkarjev.

Izidi:

Charlotte Hornets - San Antonio Spurs 103:104

Boston Celtics - Brooklyn Nets 120:129(podaljšek)

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 134:139

Oklahoma City Thunder -LA Clippers 94:109

Denver Nuggets - Golden State Warriors 100:116

(Vlatko Čančar za Denver ni zaigral)

Phoenix Suns - Toronto Raptors 114:123

Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 120:107

Sacramento Kings - Washington Wizards 133:126