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Prestopna bomba: Antetokounmpo odslej za Miami

Miami, 23. 06. 2026 07.49 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Giannis Antetokounmpo

Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo kariero v severnoameriški ligi NBA po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat, poroča ESPN. Enaintridesetletni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige.

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V zadnjih dneh je bilo glede odhoda grškega zvezdnika veliko govora, glavni opciji pa Boston in Miami. Kelti so skušali Antetokounmpa pripeljati v Boston v menjavi, zgrajeni okoli Jaylena Browna, a se je vodstvo Milwaukeeja odločilo za posel z Vročico, kjer je nekoč uspešno igral slovenski as Goran Dragić. Ob Giannisu Antetokounmpu je v Miamiju pristal še en veteran Bobby Portis, za Milwaukee pa bodo odslej igrali Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez ml. in Kasparas Jakučionis.

Ob tem so Bucks prejeli še tri izbore v prvem krogu naborov, eno zamenjavo izbora v prvem krogu ter izbor v drugem krogu leta 2033, pišeta ESPN in njegov dobro obveščeni novinar Shams Charania. Medtem ko bodo pri Heat skušali najti pot na vrh vzhoda z navezo Antetokounmpo-Bam Adebayo, bodo Bucks ekipo lahko spreminjali na plečih mlajših igralcev.

Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
FOTO: AP

Antetokounmpo je bil zadnje leto in nekaj mesecev ves čas v sporu z vodstvom franšize v Milwaukeeju, prejšnjo sezono predvsem glede igralnega časa in odmerjenega počitka, medtem ko so si Bucks s čim slabšim izkupičkom v rednem delu prizadevali priti do čim višjega izbora na letošnjem naboru. Organizacijo je Grk prvič zaprosil za menjavo maja lani, govorice o tem pa niso potihnile skozi celotno zadnjo sezono. Omenjala se je tudi selitev v New York.

Grški as je v 13 sezonah pri Bucks desetkrat zaigral na tekmi vseh zvezd, dvakrat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter enkrat za najboljšega obrambnega igralca. Z Bucks se je leta 2021 veselil prvega naslova po 50 letih in prejel naziv MVP finala, potem ko je v povprečju dosegel kar 35,2 točke, 13,2 skoka, 5,0 asistence in 1,8 blokade na tekmo v finalni seriji.

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo
Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo
FOTO: Profimedia

V lanski sezoni, ki jo je Milwaukee končal zunaj končnice z razmerjem zmag in porazov 30:52, je po številnih sporih in nekaj poškodbah odigral vsega 36 tekem in v povprečju dosegel 27,6 točke, 9,8 skoka in 5,4 asistence. Vročica se je uvrstila v končnico in v play-inu izgubila proti Charlotte Hornets. Redni del sezone je končala z razmerjem 43:39. Ligo NBA je osvojila zasedba New York Knicks, ki je v finalu s 4:1 v zmagah ugnala San Antonio Spurs.

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športnik66
23. 06. 2026 08.54
Škoda, da ni šel k Lakersom in bi z Lukom z lahkoto prstan osvojila.
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