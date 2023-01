Prestopna 'bomba' v Evroligi: Kemba Walker od Dončića do Milana?

Vso svojo dosedanjo kariero je Walker sicer igral v ZDA. Leta 2011 so ga kot devetega na naboru izbrali Charlotte Hornetsi (oziroma tedaj še Bobcatsi). Skupno je v NBA odigral 781 tekem, med letoma 2015 in 2020 pa je v povprečju vselej dosegal več kot 20 točk na tekmo. V tem obdobju je štirikrat zaigral na tekmi vseh zvezd, leta 2019 je bil izbran celo v tretjo idealno peterko lige.

Kot še poroča La Gazzetta dello Sport , naj bi Kembi Walkerju v Milanu ponujali dogovor do konca aktualne sezone. Organizator igre je v tej sezoni za krajši čas igral tudi z Luko Dončićem , a so se mu v Dallasu januarja zahvalili za sodelovanje. Da je še sposoben igrati na najvišjem nivoju, je pokazal decembra proti Clevelandu, ko je dosegel 32 točk in sedem podaj.

Milančani so v novo sezono Evrolige vstopili z velikimi ambicijami, a so jim jo močno zagodle poškodbe. Po petkovem porazu z Žalgirisom si košarkarji Olimpie delijo celo zadnje mesto s francoskim Asvelom. Trener Ettore Messina se za nameček ukvarja s številnimi poškodbami, Kevina Pangosa ne bo vsaj do marca, najboljši strelec kluba Shavon Shields pa bo manjkal vsaj do konca prihodnjega meseca.

Da se v prestolnici mode obetajo okrepitve, je po tekmi z Žalgirisom na tiskovni konferenci potrdil tudi Messina. "Sedaj imamo bolj jasno sliko, kako bosta videti prihodnja dva meseca. Situacijo smo morali oceniti na novo in se nanjo prilagoditi," je na okrepitve namignil strateg iz Catanie.