Prestopna 'bomba' v ligi NBA: Vučević iz Orlanda k Bullsom, Bjelica k Dragiću

Ob omenjenem Nikoli Vučeviću se je v vetrovno mesto preselil tudi izkušeni Al-Faruq Amin, s čimer se je moštvo, ki ima v svojih vitrinah šest naslovov prvaka v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, prelevilo v dostojnega tekmeca za trenutno nedotakljivi tercet na vzhodu (Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks in Brooklyn Nets).



Da so 'Čarovniki' iz Orlanda krenili v popolno prenovo svoje zasedbe, so med drugim pokazali tudi s tem, da so Aarona Gordona v zameno za Garyja Harrisa poslali k Nuggetsom v Denver, R. J.-ja Hamptona, odličnega francoskega strelca z razdalje Evana Fournierja ter še enega košarkarja iz prve runde nabora pa k Bostonu v zameno za le dva košarkarja iz druge runde nabora. Celticsi so tako podobno kot Orlando dodobra prevetrili svoje moštvo v za zdaj ne prav uspešni sezoni, Denver, pri katerem igra slovenski reprezentant Vlatko Čančar, pa je s prihodom Gordona dobil zvenečo okrepitev, ki bi jim lahko pomagala na poti k uresničitvi velikega cilja – preboja v veliki finale lige NBA.

Novega delodajalca je dobil tudi dozdajšnji član Sacramenta Nemanja Bjelica, ki bo odslej soigralec našega zlatega reprezentančnega kapetana Gorana Dragića pri Miamiju. V nasprotno smer sta odšla Moe Harkless inChris Silva.