Pretep in tri izključitve na obračunu Detroita in Orlanda

Ko se v ligi NBA govori o pretepih, je prva asociacija večine ekipa Detroit Pistons. Ljubitelji košarke verjetno dobro poznate zgodbo o pretepu, imenovanem "Malace at the Palace", na tekmi med Detroitom in Indiano novembra leta 2004.

Tudi tokrat se je pretep zgodil v zvezni državi Michigan, in sicer ob koncu druge četrtine na obračunu med Detroitom in Orlandom, ko se je igralec gostov Moritz Wagner zaletel v Kiliana Hayesa, ta pa se mu je maščeval z udarcem. Na posnetku je razvidno, da se je Wagner sesedel in najverjetneje za nekaj trenutkov izgubil zavest, ob tem pa je prišlo do vsesplošnega prerivanja.