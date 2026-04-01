Pretep na tekmi ženskih košarkaric, najbolj kaznovana ekipa, ki ni bila vpletena

Mestni derbi med Jumper Taurusem in KK Zenico se je končal vse prej kot prijateljsko. Košarkašice so si, namesto da bi si segle v roke, skočile v lase in izbruhnil je množičen pretep, ki je trajal dobro minuto. Prepozno je reagirala tudi varnostna služba, ki je predolgo časa potrebovala, da je prišla na parket. Ko so se strasti pomirile, so košarkarice vendarle odkorakale z igralne površine.

V glavni vlogi sta bili igralki domačih, Camryn Hill in Ena Šehović, ki sta napadli gostujočo košarkarico. Potem se je razplamtel konflikt, v katerega sta bila vpletena oba tabora. Omenjeni igralki sta dobili kazni v višini 250 konvertabilnih mark, kar pa je manj od kazni, ki jo je prejela ekipa Čelika, ki na tekmi sploh ni igrala. Pri Čeliku so bili namreč odgovorni za prenašanje tekme, ki pa ni ustrezalo standardom komisije. Prenos v živo je namreč zaostajal, nekajkrat pa ga sploh ni bilo. Četrtouvrščena ekipa državnega prvenstva bo morala izplačati 400 konvertabilnih mark za svojo površnost.