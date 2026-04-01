Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Pretep na tekmi ženskih košarkaric, najbolj kaznovana ekipa, ki ni bila vpletena

Zenica, 01. 04. 2026 18.34 pred 26 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Pretep na ženski tekmi košarkarske lige v BiH

Po mestnem derbiju ženske košarkarske lige v Bosni in Hercegovini sta bili ekipi iz Zenice vpleteni v množični pretep, ki ga na parketih redkokdaj vidimo. Za največjo bizarnost pa je po incidentu poskrbela komisija, ki je največjo kazen podelila ... organizatorjem, ker "tekme niso dovolj dobro posneli". Gostitelji iz Zenice bodo tako morali plačati skoraj dvakrat višjo kazen kot vsi vpleteni v dejanski pretep.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mestni derbi med Jumper Taurusem in KK Zenico se je končal vse prej kot prijateljsko. Košarkašice so si, namesto da bi si segle v roke, skočile v lase in izbruhnil je množičen pretep, ki je trajal dobro minuto. Prepozno je reagirala tudi varnostna služba, ki je predolgo časa potrebovala, da je prišla na parket. Ko so se strasti pomirile, so košarkarice vendarle odkorakale z igralne površine.

V glavni vlogi sta bili igralki domačih, Camryn Hill in Ena Šehović, ki sta napadli gostujočo košarkarico. Potem se je razplamtel konflikt, v katerega sta bila vpletena oba tabora. Omenjeni igralki sta dobili kazni v višini 250 konvertabilnih mark, kar pa je manj od kazni, ki jo je prejela ekipa Čelika, ki na tekmi sploh ni igrala. Pri Čeliku so bili namreč odgovorni za prenašanje tekme, ki pa ni ustrezalo standardom komisije. Prenos v živo je namreč zaostajal, nekajkrat pa ga sploh ni bilo. Četrtouvrščena ekipa državnega prvenstva bo morala izplačati 400 konvertabilnih mark za svojo površnost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
zenica ženska košarka pretep kazni
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trikrat cepljen
01. 04. 2026 19.02
Kam gre ta svet ? Sami psihiči
Odgovori
+3
3 0
Definbahija
01. 04. 2026 18.54
Pretep ja ..... Proslavljanje preboja na WC fuzbalerju.
Odgovori
+1
1 0
