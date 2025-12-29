'Pretepel te bom': Schröder in Dončić znova v konfliktu

"Pretepel te bom, kot žival," so se glasile besede vročekrvnega Dennisa Schröderja, ki je znan po svojem obnašanju do nasprotnikov in sodnikov. Na tekmi proti jezernikom, ki jo je kalifornijska zasedba dobila s 125:101, so znova zavrele strasti med Nemcem in Luko Dončićem. Slovenski as je imel v preteklosti že veliko alterkacij s Schröderjem, tako v severnoameriški ligi NBA, kot tudi v reprezentančnem dresu.