'Pretepel te bom': Schröder in Dončić znova v konfliktu

"Pretepel te bom, kot žival," so se glasile besede vročekrvnega Dennisa Schröderja, ki je znan po svojem obnašanju do nasprotnikov in sodnikov. Na tekmi proti jezernikom, ki jo je kalifornijska zasedba dobila s 125:101, so znova zavrele strasti med Nemcem in Luko Dončićem. Slovenski as je imel v preteklosti že veliko alterkacij s Schröderjem, tako v severnoameriški ligi NBA, kot tudi v reprezentančnem dresu.
Konflikt med obema se ponavadi zakuha na črti prostih metov, kjer si velikokrat izmenjata sočne besede. Nemec je na poti do osvojitve letošnjega svetovnega prvenstva premagal tudi Slovenijo. Proti naši izbrani vrsti je prispeval 20 točk in 7 asistenc. Na poletnem Eurobasketu je po družabnih omrežjih zaokrožila slika Schröderja z velikim nasmeškom na obrazu, ki je razjezila veliko ljudi, ki niso ravno največji privrženci 32-letnika.