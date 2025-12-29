Naslovnica
Košarka

'Pretepel te bom': Schröder in Dončić znova v konfliktu

Los Angeles, 29. 12. 2025 15.26 pred eno minuto 1 min branja 16

Avtor:
L.M.
Luka Dončić in Dennis Schröder

Luka Dončić je s svojimi soigralci proti kraljem iz Sacramenta prekinil niz treh zaporednih porazov. Slovenec je bil s 34 točkami znova strelsko razpoložen. Kot je Ljubljančan že vajen, mu nasprotniki težko parirajo na parketu in ga zato poskušajo ustaviti z različnimi prijemi. Tokrat sta si sočne besede izmenjala z Dennisom Schröderjem, Nemec je Dončiću grozil celo z nasiljem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pretepel te bom, kot žival," so se glasile besede vročekrvnega Dennisa Schröderja, ki je znan po svojem obnašanju do nasprotnikov in sodnikov. Na tekmi proti jezernikom, ki jo je kalifornijska zasedba dobila s 125:101, so znova zavrele strasti med Nemcem in Luko Dončićem. Slovenski as je imel v preteklosti že veliko alterkacij s Schröderjem, tako v severnoameriški ligi NBA, kot tudi v reprezentančnem dresu.

Dennis Schröder
Dennis Schröder
FOTO: X

Konflikt med obema se ponavadi zakuha na črti prostih metov, kjer si velikokrat izmenjata sočne besede. Nemec je na poti do osvojitve letošnjega svetovnega prvenstva premagal tudi Slovenijo. Proti naši izbrani vrsti je prispeval 20 točk in 7 asistenc. Na poletnem Eurobasketu je po družabnih omrežjih zaokrožila slika Schröderja z velikim nasmeškom na obrazu, ki je razjezila veliko ljudi, ki niso ravno največji privrženci 32-letnika.

la lakers luka dončić dennis Schröder konflikt

