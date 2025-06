'Preveč je bilo vzponov in padcev, a v finalu je pomembna le zmaga'

Ljubljanska Cedevita Olimpija je v Novem mestu po napeti končnici prišla do prve zmage v finalni seriji proti Krki. Za ubranitev naslova prvaka zmaji, ki jih zaradi kazni ne vodi trener Zvezdan Mitrović, potrebujejo še dve zmagi. Navkljub tesnem domačem porazu, pa so bili s predstavo na uvodni finalni tekmi zadovoljni tudi v taboru Krke.

Ljubljančani, ki so se v Novem mestu predstavili brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića (prepoved upravljanja uradnih dolžnosti), Devina Robinsona (poškodba) ter DJ-ja Stewarta in Andrije Stipanovića (oba nista registrirana za igranje v DP), so tako korak bližje peti zaporedni državni lovoriki, do nje pa jih ločita dve zmagi.

Od sezone 2007/08 dalje je 13 od 16 finalnih serij državnega prvenstva pripadlo moštvu, ki je zmagoslavno zapustilo parket na prvi tekmi finala. Kot se spodobi za finalni obračun, je bilo srečanje napeto od samega začetka pa do konca. Zmaji so povedli za tri točke v prvi četrtini, do polčasa (38:45) pa že za sedem točk ter večino srečanja držali prednost v svojih rokah, nikoli pa se niso uspeli oddaljiti na zares zanesljivo prednost.

Moštvi sta tako v tretjo četrtino vstopili izenačeni pri rezultatu 57:57. Gostje so domačim odločilno pobegnili z nizom 11:3 med tretjo in šesto minuto zadnje četrtine, zatem pa Krki ni več uspelo preobrniti toka srečanja, četudi so se v sami končnici znova povsem približali branilcem naslova državnega prvaka. "Pričakovali smo, da bodo tekme v finalu težke. Krka je prikazala kvalitetno igro, s katero si je zaslužila mesto v finalu. Skozi tekmo smo videli veliko vzponov in padcev, kar je za prvo tekmo nekako pričakovano, na nas pa je, da na drugi, domači tekmi pokažemo suverenejšo igro ter se bolje odzovemo na situacije na igrišču," je za klubsko spletno stran dejal trener Đorđe Adžić.

"Za nami je zelo težka tekma, kar je razvidno tudi iz rezultata. Čestitke Krki za odlično igro, kljub temu, da so se le dva dneva nazaj, po težki tekmi z Ilirijo, uvrstili v finale. Sami smo imeli za pripravo na prvo finalno tekmo nekoliko več časa. Že čez dva dneva nas čaka druga tekma, cilj pa je zmaga," je po zmagi dejal Rok Radović. Za Cedevito Olimpijo sta s po trinajstimi doseženimi točkami strelsko izstopala Aleksej Nikolić in Gregor Glas. Jaka Blažič jih je dodal enajst, Joan Beringer pa deset. Izpostaviti je treba tudi Roka Radovića, ki je vse svoje točke dosegel v drugem polčasu, ko je skupaj z Nikolićem prevzel strelsko taktirko od Blažiča in Glasa, ki sta v prvem polčasu strelsko prevladovala v zeleno-oranžnem dresu.