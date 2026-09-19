(Pre)velik pohlep NBA prvakov

Po 53 letih čakanja so se New York Knicksi 13. junija končno veselili novega naslova prvakov lige NBA. Mesto je zajela nepopisna evforija, a le nekaj mesecev po sanjskem uspehu se je nad Veliko jabolko zgrnila temna senca. Ogorčenje navijačev nad domnevnim pohlepom vodstva je ekipo prisililo, da je začasno ustavila prodajo vstopnic za uvodno tekmo proti ekipi Philadelphia 76ers, za katero igra tudi prvi zvezdnik lige LeBron James.

Zaradi izjemno negativnih odzivov na zasoljene cene je družba Madison Square Garden Sports začasno prekinila prodajo posamičnih vstopnic. V organizaciji so priznali, da je do nenadne podražitve prišlo zaradi "notranje napake", ob tem pa zatrdili, da navijačem nikoli niso nameravali zaračunati previsokih zneskov.