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(Pre)velik pohlep NBA prvakov

New York, 19. 09. 2026 16.22 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Š.Z.
New York Knicks

Praznovanje NBA naslova New York Knicksov po 53 letih se je spremenilo v ogorčenje. Vstopnice za njihovo otvoritveno tekmo sezone 20. oktobra proti Philadelphia 76ers so se prodajale po zelo zasoljenih cenah. Najcenejši sedež je dosegel 1.089 evrov, v predprodaji pa se je povzpel vse do 1.227 evrov.

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Po 53 letih čakanja so se New York Knicksi 13. junija končno veselili novega naslova prvakov lige NBA. Mesto je zajela nepopisna evforija, a le nekaj mesecev po sanjskem uspehu se je nad Veliko jabolko zgrnila temna senca. Ogorčenje navijačev nad domnevnim pohlepom vodstva je ekipo prisililo, da je začasno ustavila prodajo vstopnic za uvodno tekmo proti ekipi Philadelphia 76ers, za katero igra tudi prvi zvezdnik lige LeBron James.

Zaradi izjemno negativnih odzivov na zasoljene cene je družba Madison Square Garden Sports začasno prekinila prodajo posamičnih vstopnic. V organizaciji so priznali, da je do nenadne podražitve prišlo zaradi "notranje napake", ob tem pa zatrdili, da navijačem nikoli niso nameravali zaračunati previsokih zneskov.

Madison Square Garden
Madison Square Garden
FOTO: Profimedia

Knicksi se bodo vrnili k cenam iz prejšnje sezone in uveljavili povprečno 12-odstotno povišanje enako, kot velja za sezonske vstopnice. Vsi, ki so vstopnice po napačnih, višjih cenah že kupili, bodo prejeli povračilo razlike.

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KOMENTARJI2

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Amor Fati
19. 09. 2026 17.14
Nikoli ne bom razumel Amerov. Plačajo celo bogastvo, da lahko vzklikajo košarkarjem, ki so na parketu, da igrajo obrambo, medtem, ko košarkarji na parketu sploh ne igrajo obrambe. Absurd.
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PONS
19. 09. 2026 17.55
82 tekem kvalifikacij..in ti pričakuješ obrambo? Še playoff je lahko 7 tekem namesto 2 razlika košev ali Max 3 dve zmagi.
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