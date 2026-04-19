Prevlada domačih ekip na uvodu v play-off

Donovan Mitchell je za konjenike dosegel 32 točk, Max Strus jih je dodal 24, James Harden pa 22 ob 10 asistencah. Za Toronto je RJ Barrett prispeval 24 točk, 21 pa Scottie Barnes . Denver Nuggets so po slabšem začetku v drugem polčasu strli Minnesoto Timberwolves in slavili s 116:105. Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček s 25 točkami, 13 skoki in 11 asistencami. Pri Denverju je blestel še Jamal Murray s 30 točkami, pri gostih je Anthony Edwards prispeval 22 točk.

Kralj James, 'junak' Kennard in druščina poskrbeli, da sta bila Dončić in Reaves ob igrišču mirna

Kralj James, 'junak' Kennard in druščina poskrbeli, da sta bila Dončić in Reaves ob igrišču mirna

V New Yorku so domači kratkohlačniki sprva izpustili iz rok dvomestno število točk prednosti, razliko pa znova napravili v tretji četrtini ter v prvi polovici druge in premagali Atlanta Hawks s 113:102. Jalen Brunson je za Knicks dosegel 28 točk, Karl-Anthony Towns ga je dopolnil s 25. Pri Atlanti je CJ McCollum zbral 26 točk, Jalen Johnson pa 23.

Izidi, 1. krog končnice:

- vzhodna konferenca:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 126:113

(Cleveland vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

New York Knicks - Atlanta Hawks 113:102

(New York vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 116:105

(Denver vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 107:98

(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles)

(Los Angeles vodi v seriji z 1:0 v zmagah)