Košarka

Prevlada domačih ekip na uvodu v play-off

Denver, 19. 04. 2026 07.48 pred 1 uro 2 min branja 0

M.J. STA
James Harden v dresu Cleveland Cavaliersov še ni doživel poraza

Na uvodnih tekmah končnice košarkarske lige NBA so bili uspešni gostitelji. Cleveland Cavaliers so s 126:113 premagali Toronto Raptors, potem ko so si večji del naskoka priigrali v tretji četrtini.

Donovan Mitchell je za konjenike dosegel 32 točk, Max Strus jih je dodal 24, James Harden pa 22 ob 10 asistencah. Za Toronto je RJ Barrett prispeval 24 točk, 21 pa Scottie Barnes. Denver Nuggets so po slabšem začetku v drugem polčasu strli Minnesoto Timberwolves in slavili s 116:105. Nikola Jokić je dosegel trojni dvojček s 25 točkami, 13 skoki in 11 asistencami. Pri Denverju je blestel še Jamal Murray s 30 točkami, pri gostih je Anthony Edwards prispeval 22 točk.

V New Yorku so domači kratkohlačniki sprva izpustili iz rok dvomestno število točk prednosti, razliko pa znova napravili v tretji četrtini ter v prvi polovici druge in premagali Atlanta Hawks s 113:102. Jalen Brunson je za Knicks dosegel 28 točk, Karl-Anthony Towns ga je dopolnil s 25. Pri Atlanti je CJ McCollum zbral 26 točk, Jalen Johnson pa 23.

Izidi, 1. krog končnice:
- vzhodna konferenca:
Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 126:113
(Cleveland vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

New York Knicks - Atlanta Hawks 113:102
(New York vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

- zahodna konferenca:
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 116:105
(Denver vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

Los Angeles Lakers - Houston Rockets 107:98
(Luka Dončić zaradi poškodbe ni igral za Los Angeles)
(Los Angeles vodi v seriji z 1:0 v zmagah)

košarka nba lakers dončić

