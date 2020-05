Prezgodnje slavje zaradi 'prestopa' k Lakersom: 'Priznam, pijan sem bil kot ...'

Razlog pa prehitro slavje zaradi 'prestopa' k Los Angeles Lakersom, ki so ob prehodu v 90. leta minulega stoletja imeli izjemno zasedbo. Čeprav ga je agent posvaril, da dogovor med Philadelphio 76ers in 'Jezerniki' še ni zaključen, se je Charles Barkley odločil s prijatelji poveseliti vnaprej, kar pa je terjalo svoj davek. "Vedel sem, da imamo tisti večer tekmo, a sem kljub temu odšel s prijatelji na pijačo. Ta pijača se je pošteno zavlekla, kar se je poznalo v moji igri. Bil sem pijan kot 'rit'. V danem trenutku nisem vedel zase," je smeje priznal Barkley, ki je po osmih letih igranja za 76erse 1992 prestopil k Phoenixu.

"Ko me je agent poklical drugič in mi sporočil, da pogajanja še niso zaključena, sem bil že pošteno v 'rožicah'. Danes mi je žal zaradi tega, saj sem se osmešil na celi črti. Po tekmi pa sem izvedel, da je Philadelphia v zadnjem trenutku obrnila ploščo in izstopila iz pogajanj. Če bi bil v tistem trenutku trezen, bi najverjetneje izgubil živce. Tako pa sem se odzval povsem ravnodušno," je še dodal strokovni komentator lige NBA.