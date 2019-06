Prezljeva nestrpno čaka začetek EP: Naš strokovni štab zna minuse spremeniti v pluse

Evropsko prvenstvo v ženski košarki, ki ga bosta gostila Srbija in Latvija, je pred vrati. Tri dni pred prvo tekmo Slovenije (z Madžarsko, četrtek ob 15.50, prenos na Kanalu A in VOYO) smo se pogovarjali z Annamario Prezelj, za katero bo to že drugo evropsko prvenstvo. A to v drugačni vlogi, saj je 175 centimetrov visoka košarkarica precej bolj izkušena kot pred dvema letoma, ko je imela vsega 19 let.

Evropsko prvenstvo je pred vrati. Odštevate dneve do prve tekme?

V bistvu si že kar želim, da se to prvenstvo končno začne. Želim, da pokažemo, kako dobro smo se pripravile, da lahko igramo. Da pokažemo, da ne glede na to, da je Slovenija majhna država, tudi nežnejši spol igra zelo kvalitetno košarko. Najbolj si želim videti, v kakšnem številu nas bodo pričakali navijači. Kakor nam govorijo bližnji in sorodniki, pričakujemo lepo število navijačev. Bili ste v Pragi. Kaj se je spremenilo v primerjavi z zadnjim prvenstvom na Češkem?

Jaz sem zapustila najstniška leta. Mislim, da sem veliko bolj izkušena kot takrat v Pragi. Za seboj imam dve sezoni igranja v tujini, v močnem tekmovanju Eurocup ter poljski ligi. Počutim se bolj izkušeno in upam, da bom lahko s tem pripomogla ekipi na nekoliko drugačen način kot v Pragi. Annamaria Prezelj FOTO: Damjan Žibert Veliko jih govori, da je edina težava slovenske reprezentance manko na poziciji visokega centra …

Košarka je zelo kompleksna igra. Ne smeš se osredotočati na to, kar naj bi bili tvoji minusi in govoriti: "Joj, nimamo tega niti tega …" Treba je vzeti v zakup, kdo pride v reprezentanco, kako igra vsaka punca posamezno in nekako vse skupaj povezati v celoto. Vsak minus ima tudi svoj plus. Naš štab se tega odlično zaveda. Minuse zna obrniti v našo korist. Mogoče res nimamo višine, imamo pa zato hitrost, ki jo druge, višje reprezentance morda nimajo. V napovedih pred prvenstvom sta bila tako selektor kot kapetanka relativno skromna …

Mislim, da nihče od nas ni takšen, da bi nekaj obljubil in govoril stvari v naprej. Zagotovo smo skromna, a ambiciozna ekipa. Nismo se zadovoljile s tem, da smo se drugič zapored uvrstile na EP. A gremo tekmo po tekmo. Seveda si vsaka želi tudi nekaj več, kar je prav. A ostajamo na realnih tleh. Tja ne gremo govorit, ampak se pokazat in si z dobrimi igrami zagotoviti napredovanje. Slovenske tekme ženske reprezentance na Eurobasketu 2019