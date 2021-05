Prezljeva po prvih dneh na Rogli: Začetek priprav je naporen, a tako je vedno

"Že prvi dan smo začele zares in pokazale smo, da lahko držimo visoko zbranost od prvega treninga naprej. Počutimo se, kot da smo tu že kakšen teden in da nismo ravno prišle iz klubov. Začetek priprav je naporen, a tako je vedno," je za uradno spletno stran Košarkarske zveze Slovenije povedala Annamaria Prezelj, ena ključnih slovenskih reprezentantk. "Prvi dnevi treningov so vedno najbolj naporni, a vse vemo, zakaj smo tukaj in kaj je naš cilj. Vse smo zelo motivirane za delo in res smo vesele, da smo znova skupaj. Prepričana sem, da se bomo dobro pripravile na prihajajoči EuroBasket in da bomo v najboljši pripravljenosti pričakale odhod v Francijo," pa je pristavila Maruša Seničar.