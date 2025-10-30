Svetli način
Košarka

Pri 20-letnem srbskem zvezdniku lige NBA odkrili raka na modih, čaka ga kemoterapija

Oklahoma, 30. 10. 2025 18.42 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
M.D.
Nikola Topić je bil na lanskem naboru lige NBA 12. izbor v prvem krogu. Zaradi poškodbe kolena je svojo prvo sezono v ligi NBA spremljal ob igrišču, na žalost pa ljubitelji košarke vragolij organizatorja igre še nekaj časa ne bodo mogli spremljati, saj so pri nekdanjem košarkarju Crvene zvezde odkrili raka na modih.

Srbski organizator igre je veljal za enega najbolj nadarjenih mladih košarkarjev, ki so se prijavili na lanski nabor lige NBA. Na koncu zaradi poškodbe kolena ni bil izbran med prvimi desetimi, zanj pa se je z 12. izborom odločila Oklahoma. Kljub temu da v minuli sezoni ni zaigral v dresu aktualnih prvakov, je na prvi tekmi nove sezone prejel prstan prvaka lige NBA.

Nikola Topić
Nikola Topić FOTO: AP

Priprave pred novo sezono je začel zelo optimistično, nato pa je sledila novica, da je moral zaradi težav z modi na pregled v bolnišnico. Zdaj je njegov klub potrdil diagnozo. "Na začetku priprav je moral opraviti pregled mod. Pregled je bil potreben, da ugotovimo, če ima raka na modih. Rezultati biopsije so potrdili, da ga ima," je v objavi za javnost zapisal športni direktor Oklahome Sam Presti.

Kljub slabim novicam so njegovi zdravniki optimistični. "Obkrožajo ga izjemni onkologi, ki so zelo pozitivni. Moramo opozoriti, da je rak na modih med moškimi najbolj ozdravljiv. Predlagali so mu kemoterapijo. Topić ni želel odkriti diagnoze, dokler ni začel s terapijami, kar se je zdaj zgodilo," je dodal Presti.

Rak mod je redka, a najpogostejša oblika raka pri moških med 15. in 40. letom starosti. Najpogosteje se pokaže kot neboleča zatrdlina v modu, občutek teže ali nelagodja. Ključnega pomena je redno mesečno samopregledovanje, saj zgodnje odkritje močno poveča možnosti za ozdravitev.

Vzroki za nastanek niso povsem znani, med dejavnike tveganja pa sodijo nespuščeni testisi, družinska anamneza in predhodni rak mod. Zdravljenje običajno vključuje kirurško odstranitev prizadetega moda (orhidektomijo), po potrebi pa tudi kemoterapijo ali obsevanje.

Rak mod je zelo ozdravljiv, če ga odkrijemo pravočasno – zato je ozaveščenost med mladimi športniki še toliko pomembnejša.

Čeprav košarka zagotovo trenutno ni prioriteta, Topić ni pozabil nanjo. "Med celotnim procesom je bil tu in treniral, kljub temu pa se vsi zavedamo, da bo proces zelo zahteven. Zdravniki so dolgoročno zelo optimistični. Trenutno je njegovo okrevanje naša edina prioriteta. Od njega pričakujemo, da se bo osredotočil zgolj na to. Na košarkarska igrišča se bo vrnil, ko se bo lahko in od njega ne zahtevamo ničesar. Ima našo podporo, ljubezen in spodbudo," je zaključil športni direktor aktualnih prvakov najmočnejše lige na svetu.

nikola topić nba oklahoma city thunder sam presti
