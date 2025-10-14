Svetli način
Košarka

Pri Bucksih odslej trije bratje Antetokounmpo

Milwaukee , 14. 10. 2025 18.37 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
2

Košarkarski kolektiv Milwaukee Bucks je postal prva ekipa v zgodovini severnoameriške lige NBA, ki ima v igralskem kadru sočasno tri brate, s katerimi ima sklenjene pogodbe. Gre za tri grške brate Antetokounmpo, Giannisa, Thanasisa in Alexa.

V ameriški franšizi lige NBA iz Milwaukeeja so uradno potrdili prihod Alexa Antetokounmpa, ki je od leta 2022 do 2024 igral za Wisconsin Herd, ekipo iz razvojne lige G in podružnico Milwaukeeja.

Milwaukee je leta 2013 izbral Giannisa Antetokounmpa kot 15. izbor na naboru in to je še vedno edini klub v karieri grškega reprezentanta v ligi NBA. Z Milwaukeejem je dvakrat postal najkoristnejši igralec lige in leta 2021 osvojil prvenstvo NBA.

24-letni Alex je profesionalno pot začel v Murcii, v zadnjem letu in pol pa je bil tudi član Podgorice, Paoka in Arisa. Giannisov starejši brat, 33-letni Thanasis, je član Milwaukeeja od leta 2019, medtem ko Kostas igra za Olympiakos, Francis pa se je ukvarjal z nogometom.

grumf
14. 10. 2025 18.50
+1
Bravo! Tudi zelo pozitivne migrantske zgodbe se najdejo!
ODGOVORI
2 1
cekinar
14. 10. 2025 19.24
bratje jokić pa to niso ,so pretepači
ODGOVORI
0 0
