Pri Bucksih odslej trije bratje Antetokounmpo

V ameriški franšizi lige NBA iz Milwaukeeja so uradno potrdili prihod Alexa Antetokounmpa, ki je od leta 2022 do 2024 igral za Wisconsin Herd, ekipo iz razvojne lige G in podružnico Milwaukeeja.

Milwaukee je leta 2013 izbral Giannisa Antetokounmpa kot 15. izbor na naboru in to je še vedno edini klub v karieri grškega reprezentanta v ligi NBA. Z Milwaukeejem je dvakrat postal najkoristnejši igralec lige in leta 2021 osvojil prvenstvo NBA.

24-letni Alex je profesionalno pot začel v Murcii, v zadnjem letu in pol pa je bil tudi član Podgorice, Paoka in Arisa. Giannisov starejši brat, 33-letni Thanasis, je član Milwaukeeja od leta 2019, medtem ko Kostas igra za Olympiakos, Francis pa se je ukvarjal z nogometom.