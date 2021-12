Pri Clevelandu stavijo na dolgoročnost: trenerju Bickerstaffu večletna pogodba

"J.B. Bickerstaff je nedvomno pravi trener za našo ekipo. Vsi v klubu verjamemo, da je pred nami svetla prihodnost. Razlogi za podaljšanje pogodbe niso samo dosežki v tej sezoni, sledi njegovega dela so vidne odkar je prevzel trenerske vajeti v našem klubu," je med drugim dejal generalni menedžer moštva iz zvezne države Ohio, Koby Altman.

Dvainštiridesetletni Bickerstaff je trener Clevelanda od 19. februarja 2020. V dosedanjem delu sezone so njegovi varovanci dosegli 19 zmag in doživeli 13 porazov ter so trenutno na petem mestu v vzhodni konferenci. Cleveland je v sezoni 2019/20 dosegel le 19, v sezoni 2020/21 pa 22 zmag ter se ni prebil v končnico.