Pri Dallasu pripravljeni na 'začetek ere Dončića in Porzingisa'

"Pogonski agregati so na visokih obratih in pripravljeni na začetek ere Luka Dončića in Kristapsa Porzingisa. Vse, kar je preostalo, je, da bo dinamični dvojec čvrsto do konca pritisnil na plin in začel nekaj, za kar so pri Dallas Mavericksih prepričani, da bo začetek nečesa zelo posebnega,"so uvodni obračun z Washington Wizardsi napovedali na uradni spletni strani Dallas Mavericksov.

Dodajajo, da je Luka Dončić v pretekli sezoni deloval "s polnimi obrati", saj je prepričljivo osvojil nagrado za novinca leta s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in 6,0 podaje na tekmo.

Nowitzki predal štafeto

"Dva metra visoki organizator igre je v NBA prišel po tem, ko je bil najboljši igralec v Evropi in nato hitro pokazal, da je pameten veliko bolj, kot kažejo njegova najstniška leta,"pišejo pri Dallasu. Veliko seveda pričakujejo tudi od latvijskega novinca Kristapsa Porzingisa, ki bo v domači dvorani debitiral na uradni tekmi z dresom Mavsov.

Tudi sam je v NBA začel odlično in v sezoni 2017/18 povprečno dosegal 22,7 točke, 6,6 skoka in 2,4 blokade na tekmo ter si prislužil nastop na tekmi zvezd. Zaradi hujše poškodbe kolena, počival je kar 21 mesecev, je od menjave igralcev z New York Knicksi pri Dallasu izpustil vse tekme drugega dela pretekle sezone. Štafetna palica, ki jo je Slovencu in Latvijcu prepustil legendarni Nemec Dirk Nowitzki, seveda ne bo lahka.

Carlisle: Luko bodo ekipe trdo prijele vsak večer

"Dončić in Porzingis sta vodstvo prepričala, da lahko prevzameta štafetno palico in nadaljujeta dirko, za katero ta franšiza upa, da se bo na koncu razpletla z uvrstitvijo v letošnjo končnico," pišejo na Mavs.com. Da se je po slovesu Nowitzkega spremenilo veliko reči, priznava tudi trener Rick Carlisle.

"Ja, drugače je. Po 21 letih in vsem, kar je preživel v zadnjih dveh letih zaradi poškodb ... Tudi če bi želel, ne bi mogel biti tukaj z nami. Govorite o tipu, ki je definicija gladiatorja. Vse je pustil na igrišču,"je dejal Carlisle. "Baklo so res predali Luku in KP (Porzingisu, op. a.), da bosta zdaj vodji te ekipe, vsaj z vidika tega, da sta najvidnejša fanta in najboljša igralca. To je izziv za ta fanta, ki se ga veselita,"pravi eden najbolj cenjenih trenerjev v NBA.

"Luka je izvrsten mlad igralec in eden najboljših mladih igralcev v ligi. Ekipe ga bodo trdo prijele vsak večer. Te reči se ne spremenijo od ekipe do ekipe ali od tekme do tekme. A je tekmovalec. V svoji mladi karieri je videl že veliko, šest ali sedem let je že profesionalec. Nič od tega ni zares novost zanj, pripravljen bo,"je prepričan Carlisle.

Dončić: Moramo se zabavati

Glavni cilj je izboljšati izkupiček iz pretekle sezone, ko 33 zmag v izjemno močni konkurenci zahodne konference seveda niti približno ni bilo dovolj za vsaj osmo mesto, ki še prinaša igranje v končnici. Tam tako kot Dončić nikoli ni igral niti Porzingis, ki je v ligo NBA leta 2015 tako kot štiri leta mlajši Ljubljančan prišel iz Španije, kjer je igral za Sevillo.

"(Porzingis, op. a.) počne vse. Meče, skače, izjemen je,"novega soigralca, s katerim sta se izvrstno ujela tako na kot ob igriščih, hvali Dončić. "Ne zgreši niti enega meta, zato sem vesel, da igram z njim. Moramo se zabavati na igrišču, jaz se moram zabavati na igrišču. To je najboljši način igranja."

Porzingis dodaja: "Ne verjamem, da bo (operirano koleno, op. a.) kaj posebnega zame. Mislim, da bom šel na igrišče z mislimi pri stvari in le igral bom svojo igro. Igral bom svojo igro in ne bom preveč razmišljal o čemerkoli. Samo zabaval se bom."