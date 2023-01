Pri Dallasu so se Kembi Walkerju zahvalili za sodelovanje

Dvaintridesetletni Kemba Walker, ki je večino kariere preživel v Charlottu (2011 - 2019), nato pa je igral še za Boston Celtics in New York Knicks, je v dresu Dallasa odigral devet tekem in v povprečno 16 minutah zbral osem točk. Proti Clevelandu sredi decembra je dosegel celo 32 točk.

Dallas je z izkupičkom 22-17 na četrtem mestu lige na zahodu. 7. januarja bo gostil New Orleans, nato pa ga čaka pet zaporednih gostovanj (Oklahoma City, LA Clippers, LA Lakers in dvakrat Portland).