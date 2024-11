Sloveniji se obeta gostitev košarkarskega evropskega prvenstva

Odločitev o prireditelju EP 2029 bo znana šele po marčevskem žrebu prvenstva stare celine prihodnje leto, kamor se je slovenska reprezentanca uvrstila v ponedeljek po tesni zmagi nad Portugalsko ter po slavju Izraela proti Ukrajini.

Na lestvici skupine A je to pomenilo, da imata Izrael in Slovenija na vrhu tri zmage in poraz, sledi Portugalska z razmerjem 2-2, na dnu pa je Ukrajina brez zmage po štirih tekmah. Pred februarskima zadnjima tekmama v kvalifikacijah je tako že jasno, da bo Slovenija ena izmed treh najboljših v skupini A, s čimer si je zagotovila neposredno vozovnico za EP.