Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave

Los Angeles, 21. 12. 2025 07.57 pred 59 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Poraz Los Angeles Lakersov proti mestnim tekmecem Los Angeles Clippersom (103:88) je pri navijačih prvih hitro utonil v pozabo. Seznam poškodovanih košarkarjev pri 17-kratnih prvakih lige NBA je namreč vse daljši in je skrb vzbujajoč. Austinu Reavesu, Deandreju Aytonu in Ruiju Hačimuri se je na omenjenem seznamu pridružil še prvi zvezdnik kalifornijske franšize Luka Dončić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako huda je pravzprav poškodba slovenskega reprezentančnega kapetana, za zdaj še ni jasno.

"Ob koncu prvega polčasa je po enem od udarcev začutil ostro bolečino v levi mečni mišici in mi dejal, da ne more nadaljevati. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku. Dodatnih informacij (še) nimam," je na novinarsko vprašanje o zdravstvenem stanju Luke Dončića kratko in jedrnato odgovoril strateg Lakersov JJ Redick.

Luka Dončić si je v mestnem obračunu z Los Angeles Clippersi poškodoval levo mečno mišico.
Luka Dončić si je v mestnem obračunu z Los Angeles Clippersi poškodoval levo mečno mišico.
FOTO: AP

To sicer ni bil večer prvega zvezdnika 17-kratnih prvakov lige NBA. Do omenjene poškodbe je Dončić ob slabem metu iz igre (4/13; za tri točke: 1/6) dosegel 12 točk ter ob tem dodal še pet skokov in dve podaji. "To je nekaj, s čimer se ukvarjamo praktično od začetka letošnje sezone. Moštveno smo povprečni pri metu iz igre, a kljub temu smo precej visoko na razpredelnici. Delamo vse v tej smeri, da izboljšamo to prvino igre in postanemo še bolj nevarni za tekmece," se določenih pomanjkljivosti v igri svojih varovancev zaveda Redick.

Kljub porazu s 103:88 je bil trener jezernikov poln hvale na račun moštvenega pristopa v obrambi. "Jasno je, da smo tudi v tem segmentu igre lahko boljši. Toda ob vseh zdravstvenih peripetijah, so igralci pokazali zavidljivo raven truda in energije, da bi se vrnili v tekmo. To nam zaradi skrajšane rotacije v kadru na žalost ni uspelo," je še pristavil JJ Redick.  

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers luka dončić poškodba

Houston se je Denverju uspel maščevati, nov poraz Dallasa

Oslabljeni Lakersi ostali še brez Dončića

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
21. 12. 2025 09.45
Mi vsi upamo, da njegova poškodba ni hujše narave, in da bo nared čez naslednja dva tedna.
Odgovori
0 0
YouRangMyLord
21. 12. 2025 09.22
Ma injecirali mu bodo v mišico malo kortikosteroidov, pa malo hialurona in magnezijevega L treonata , pa bo čez en teden spreman. Še vseeno je mlad, 26 let, se mišična tkiva hitro regenerirajo....
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Tedenski horoskop: Levi ne iščejo potrditve, tehtnice uživajo v praznični energiji
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Dnevni horoskop: Bikovo srce bo polno, strelce čaka refleksija
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
Kateri so ključni vitamini za zimo in zakaj jih primanjkuje ravno zdaj?
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
Zakaj se med prazniki tako pogosto prehladimo?
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
cekin
Portal
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
45-letnica s telesom boginje
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
dominvrt
Portal
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
okusno
Portal
Zvezda božičnega menija
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420