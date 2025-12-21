Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave

"Ob koncu prvega polčasa je po enem od udarcev začutil ostro bolečino v levi mečni mišici in mi dejal, da ne more nadaljevati. To je vse, kar lahko povem v tem trenutku. Dodatnih informacij (še) nimam," je na novinarsko vprašanje o zdravstvenem stanju Luke Dončića kratko in jedrnato odgovoril strateg Lakersov JJ Redick .

To sicer ni bil večer prvega zvezdnika 17-kratnih prvakov lige NBA. Do omenjene poškodbe je Dončić ob slabem metu iz igre (4/13; za tri točke: 1/6) dosegel 12 točk ter ob tem dodal še pet skokov in dve podaji. "To je nekaj, s čimer se ukvarjamo praktično od začetka letošnje sezone. Moštveno smo povprečni pri metu iz igre, a kljub temu smo precej visoko na razpredelnici. Delamo vse v tej smeri, da izboljšamo to prvino igre in postanemo še bolj nevarni za tekmece," se določenih pomanjkljivosti v igri svojih varovancev zaveda Redick.

Kljub porazu s 103:88 je bil trener jezernikov poln hvale na račun moštvenega pristopa v obrambi. "Jasno je, da smo tudi v tem segmentu igre lahko boljši. Toda ob vseh zdravstvenih peripetijah, so igralci pokazali zavidljivo raven truda in energije, da bi se vrnili v tekmo. To nam zaradi skrajšane rotacije v kadru na žalost ni uspelo," je še pristavil JJ Redick.