Pri Miamiju ohranjajo mirno kri: Zmage si niti nismo zaslužili

"To je tako zapleteno. Tako te zmede. Cela kopica sive cone je v vsem skupaj," je menil Spoelstra. "Ne moremo beračiti ali s 'challengei' priti do zmage v tej seriji. Oni so si res zaslužili slaviti na tej tekmi. Poglejte ... Morda bi lahko ukradli zmago s kakšnim od tistih 'challengeov', da bi nas rešili sodniki. Naredili smo dovolj svari tako kot oni. Ne želim, da nekdo ne bi bil deležen pohval tam, kjer si jih zasluži."

Giannis Antetokounmpo si je že na začetku druge četrtine obnovil poškodbo desnega gležnja, a to ni ustavilo njegovih Milwaukee Bucksov, ki so se brez najkoristnejšega igralca rednega dela prejšnje sezone izognili "metli" Miamija. Goran Dragić in soigralci niso izkoristili prve priložnosti za uvrstitev v konferenčni finale, a bodo imeli v najslabšem primeru še tri priložnosti za potrditev svoje vozovnice, medtem ko bodo Bucksi še naprej igrali pod imperativom zmage.

Butler: Vse je bilo preprosto slabo

"No, to ne bi smelo vplivati na našo (igro, op. a.), a mislim, da smo se malce sprostili,"pa je dejal Butler o spremembah v igri Miamija po poškodbi Antetokounmpa, ki ni več stopil na parket. "In nehali smo igrati košarko na pravi način. Nehali smo igrati v obrambi. Nehali smo spoštovati naše obrambe principe. Nismo dobivali žog, ki so bile 50:50. Zaostajali smo v skoku. Vse je bilo preprosto slabo. Nismo si zaslužili zmagati na tej tekmi. Nismo igrali naše košarke. Storili smo tisto, kar vedno pravimo, da ne smemo storiti, to pa je, da se sprostimo. Mislili smo, da bo to lahka tekma, a ni bila ..."

Nezadovoljstva niso skrivali niti ostali košarkarji floridskega moštva, ki so prvič v letošnji končnici okusili grenkobo poraza.

"Imam občutek, da smo igrali tako, kot da vodimo s 3:0,"je dejal še en igralec All-Star iz Miamija Bam Adebayo. "To pomeni, da se nismo dovolj trudili, nismo žrtvovali naših teles, na koncu pa smo izgubili, ker smo vodili s 3:0. So dobra ekipa. Na koncu dneva bi morali igrati tako, kot da bi bili v tekmi številka ena, tekmi številka dve in tekmi številka tri ... Občutek imam, da tekme nismo igrali z maksimalnim trudom."

Jae Crowderje dodal: "Nismo imeli miselnosti, da bi zgolj 'vzeli' zmago. Ne vem, ali je bil Giannis odločilni faktor, a preprosto nismo imeli enake miselnosti."