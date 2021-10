Pri Olimpiji lažje dihajo po drugi evropski zmagi: 'Razvijamo se v odlično moštvo'

Kapetan slovenske moške izbrane vrste je ob zmagi nad francoskim Bourgom z 91:79 dosegel 21 točk, medtem ko jih je ameriški branilec prispeval 20. To sta bili v dozdajšnjem delu sezone daleč najbolj prepričljivi predstavi omenjenega dvojca, ki je ob agresivni obrambi s pomočjo soigralcev v drugem delu igre uspel streti odpor žilavih Francozov.

"Za nami je res dobra tekma. Stožice so bile lepo napolnjene in to se je pokazalo tudi v naši igri. Imeli smo posebno energijo. Hvala vsem navijačem, ki so prišli na tekmo. Lepo jih je bilo videti in igrati pred njimi. Upam, da bomo šli skupaj naprej, ker nam tako lahko lažje uspe. V Evropskem pokalu nam gre za zdaj dobro, morali pa se bomo zbuditi tudi v regionalni ligi. Pomembno je, da kažemo napredek, saj igramo vse bolje in bolje, tako da bodo prišle tudi zmage. Smo šele na začetku sezone in všeč mi je, kako igramo. Razvijamo se v dobro ekipo," je po drugi evropski zmagi za uradno klubsko spletno stran povedal Edo Murić.