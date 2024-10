Pri porazu zmajev je bila ključna energija: 'Že od začetka je nismo imeli'

OGLAS

Po dobrem začetku in izenačeni prvi četrtini so se gostje iz Izraela občutneje oddaljili v drugem delu igre, v tretjem pa pobegnili že na 20 in več točk prednosti. Čeprav so se ljubljanski košarkarji borili do zadnjih minut tekme in se je razlika v zaključku srečanja nekoliko zmanjšala, so Stožice prvič v tej sezoni Evropskega pokala videle poraz zmajev.

Statistika Cedevita Olimpija - Hapoel Jerusalem FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kapetan Jaka Blažič se je na domačem igrišču s 15 točkami zapisal kot prvi strelec Zmajev. "Pustili smo, da se je njihov najboljši košarkar Jared Harper razigral. Že od samega začetka nismo imeli prave energije, ki smo si je želeli in se o njej pogovarjali v garderobi. Vse to je vodilo k temu, da so se naši tekmeci razigrali. So zelo kakovostna ekipa, imajo odlične igralce. Na parketu so prevladovali celotno tekmo," je bil po porazu iskren kapetan zmajev. S 13 točkami mu je sledil Gregor Glas, ki se je po obračunu prav tako osredotočil predvsem na energijo. "Manjkalo nam je energije, predvsem pa smo celotno tekmo igrali po ritmu, ki ga je narekoval Hapoel. V obrambi so veliko prevzemali in mi se nismo znašli. Bili smo brez ideje, začeli smo igrati preveč statično in bili smo prepočasni. Nismo našli rešitve, na drugi strani pa so tekmeci zadevali mete in prišli do prednosti. V takih trenutkih se je vedno težko vrniti v igro. Na žalost nam je zmanjkalo, a gremo naprej," je svoj pogled na tekmo podal Glas.

Devin Robinson in Devante Jones sta se ustavila pri 12 točkah, strelskemu izkupičku pa dodala še pet skokov in šest asistenc. Joan Beringer je v statistiko zapisal 10 točk in šest skokov, Rok Radović in Martinas Geben pa sta dosegla vsak po osem točk. Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali v Beogradu v ponedeljek, ko bodo gostovali pri aktualnih prvakih, košarkarjih Crvene zvezde, naslednja preizkušnja v Evropskem pokalu pa jih čaka čez teden dni, ko v Stožice prihaja finalist iz minule sezone, JL Bourg.