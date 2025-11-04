Pri sosedih: Ameriški košarkar udaril navijača in bil nemudoma odpuščen

Zagotovo se vsi ljubitelji košarke še kako dobro spominjajo slovitega Malice at the Palace oziroma pretepa v dvorani The Palace of Auburn Hills, ki se je leta 2004 zgodil na tekmi lige NBA med Detroit Pistons in Indiana Pacers. Potem ko se je zaiskrilo na parketu, je takrat eden izmed navijačev s plastičnim lončkom zadel Rona Artesta, ki je nato skočil na tribune in želel obračunati s privrženci domačega moštva. Pretep se je nato preselil tudi na parket, vanj pa so bili vključeni tudi številni drugi košarkarji. Artest je bil suspendiran za 86, Stephen Jackson za 30, Jermaine O'Neal za 15, Ben Wallace za šest, Anthony Johnson pa za pet tekem.

Nekaj podobnega se je konec minulega tedna zgodilo na Madžarskem. Tamkajšnji ZTE se je znašel v nizu slabih rezultatov, poraz proti Kaposvarju s 83:90 je bil že peti zapored, kar je bila za domače navijače kaplja čez rob. Vročekrvni privrženci so jasno izrazili jezo nad zadnjimi predstavami svojega moštva, kmalu pa je prišlo tudi do fizičnega obračunavanja. Živce je izgubil Jaricole Hellems, ki je s pestjo v obraz udaril enega izmed navijačev. Varnostniki so hitro posredovali, 26-letnega Američana pa so soigralci pospremili v slačilnico.