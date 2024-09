Pri zgolj 21 letih starosti je zaključil NBA kariero, ker želi 'slediti Jezusu'

"Vem, da je to za mnoge izguba za košarko, ampak želim vam sporočiti, da sem super navdušen, ker bom resnično lahko služil bogu. Zdi se mi, da mi bo opustitev košarke omogočila, da se bom lahko za polni delovni čas posvetil služenju gospodu z vsem svojim srcem in tudi z vsem svojim časom. Navdušen sem, ko pomislim, kam me bo to pripeljalo. Vse se je začelo leta 2020, ko sem svoje življenje dal Jezusu Kristusu. Takrat sem ga resnično sprejel in on je našel mene. Vem, da velikokrat pravimo, da smo mi našli boga, ampak v resnici on najde nas," je na posnetku, ki ga je objavil na svojih profilih na družbenih omrežjih, dejal zdaj nekdanji NBA košarkar.