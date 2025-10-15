Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Pričakoval sem, da bom bolj zarjavel. Odličen debi je za mano'

Los Angeles, 15. 10. 2025 10.36 | Posodobljeno pred 36 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
3

Luka Dončić je že na prvi tekmi opozoril nase s spoštljivimi statističnimi podatki. Poleg tega, da je bil prvi strelec tekme Phoenix Suns – Los Angeles Lakers skupaj z Austinom Reavesom – oba sta dosegla po 25 točk, je z nekaterimi potezami potrdil, da bo prvi mož ekipe iz mesta angelov. Tudi, ko se bo v moštvo vrnil LeBron James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luka Dončić, ki je samo v prvem polčasu tekme v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi. Jezerniki so sicer tekmo izgubili (104:113), 25-letni Ljubljančan pa je bil kljub temu prvi strelec tekme. 

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: AP

"Dobro je. Še bolje, kot sem pričakoval za prvo tekmo. Vedno si malce zarjavel na premieri v sezono, tudi sam sem čutil, da nisem v tekmovalnem ritmu, toda glede na vse, sem lahko zadovoljen s predstavo in tudi učinkom. Verjamem, da bo vedno bolje," je za ESPN hitel pripovedovati Dončić, ki je nazadnje igral v dresu slovenske reprezentance.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Zdi se, kar dolgo od tega. Hitro gre čas. Nikoli nisem rad dlje časa izven pogona. Vesel sem že s tem, da sem se vrnil na parket," je razlagal slovenski čudežni košarkarski deček, ki je pozdravil prihod (dveh) novincev. Marcus Smart je ob prvencu dosegel deset točk, De Andre Ayton tudi toliko, ob tem pa je dodal še spoštljivih trinajst skokov, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono lige NBA. 

Preberi še Pri Bucksih odslej trije bratje Antetokounmpo

"Fanta sta bila motivirana. Tudi njima se pozna, da sta malce zarjavela, a je jasno, da bosta v veliko pomoč ekipi. Kemija bo rasla iz tekme v tekmo in imam dober občutek pred začetkom sezone," je še dodal Ljubljančan, ki bo, tako kot soigralci, do začetka sezone odigrali še točno dve trening tekmi. Naslednja jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ne bo posebnega naboja proti Dallasu. Vendarle gre za pripravljalno tekmo. Pričakujem pa, da bo bolj veselo in napeto med sezono," je bil slikovit Dončić, ki pričakuje, da bosta preostali dve pripravljalni tekmi povsem dovolj, da "pade" v tekmovalni ritem. 

Preberi še 'Luka skrbi za kemijo v ekipi, Lebron pa gleda zgolj nase'

"Maksimalno ju bom izkoristil. verjamem, da bo moja minutaža pametno odmerjena, čeprav vedno znova želim igrati čim več. A čaka nas dolga in naporna sezopna, tako da je pametno na teh tekmah dozirati minutažo," je za ESPN končal pogovor Luka Dončić. 

košarka nba lakers los angeles dončić
Naslednji članek

Omić našel nov klub, izpad proti Nemčiji še vedno boli

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
paru
15. 10. 2025 11.03
+1
Aha, začela se je NBA, imate vsaj nekaj za poročati, čeprav že res najedate s tem Dončićem...res ne najdete življenjskih tem? Tem, ki zadevajo večino Slovencev...
ODGOVORI
2 1
galeon
15. 10. 2025 10.51
+0
Sedmorazredna tema.
ODGOVORI
3 3
ptuj.si
15. 10. 2025 10.55
-1
desetorazredna tema pa je Golobnjak in njegovi volilci.
ODGOVORI
1 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286