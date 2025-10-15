'Pričakoval sem, da bom bolj zarjavel. Odličen debi je za mano'

Luka Dončić je že na prvi tekmi opozoril nase s spoštljivimi statističnimi podatki. Poleg tega, da je bil prvi strelec tekme Phoenix Suns – Los Angeles Lakers skupaj z Austinom Reavesom – oba sta dosegla po 25 točk, je z nekaterimi potezami potrdil, da bo prvi mož ekipe iz mesta angelov. Tudi, ko se bo v moštvo vrnil LeBron James.

Luka Dončić, ki je samo v prvem polčasu tekme v Mortgage Matchup Centru v Phoenixu dosegel 22 točk, šest skokov, tri podaje, izgubil pa je tudi pet žog, je nato polovico tretje in zadnjo četrtino v celoti presedel na klopi. Jezerniki so sicer tekmo izgubili (104:113), 25-letni Ljubljančan pa je bil kljub temu prvi strelec tekme.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

"Dobro je. Še bolje, kot sem pričakoval za prvo tekmo. Vedno si malce zarjavel na premieri v sezono, tudi sam sem čutil, da nisem v tekmovalnem ritmu, toda glede na vse, sem lahko zadovoljen s predstavo in tudi učinkom. Verjamem, da bo vedno bolje," je za ESPN hitel pripovedovati Dončić, ki je nazadnje igral v dresu slovenske reprezentance.

"Zdi se, kar dolgo od tega. Hitro gre čas. Nikoli nisem rad dlje časa izven pogona. Vesel sem že s tem, da sem se vrnil na parket," je razlagal slovenski čudežni košarkarski deček, ki je pozdravil prihod (dveh) novincev. Marcus Smart je ob prvencu dosegel deset točk, De Andre Ayton tudi toliko, ob tem pa je dodal še spoštljivih trinajst skokov, medtem ko bo prvi zvezdnik losangeleške ekipe LeBron James zaradi išiasa izpustil tudi uvod v novo sezono lige NBA.

"Fanta sta bila motivirana. Tudi njima se pozna, da sta malce zarjavela, a je jasno, da bosta v veliko pomoč ekipi. Kemija bo rasla iz tekme v tekmo in imam dober občutek pred začetkom sezone," je še dodal Ljubljančan, ki bo, tako kot soigralci, do začetka sezone odigrali še točno dve trening tekmi. Naslednja jezernike čaka v noči na četrtek, ko bodo v Kaliforniji gostili nekdanjo Dončićevo ekipo Dallas Mavericks, pred začetkom sezone pa v soboto še obračun s Sacramento Kings.

"Ne bo posebnega naboja proti Dallasu. Vendarle gre za pripravljalno tekmo. Pričakujem pa, da bo bolj veselo in napeto med sezono," je bil slikovit Dončić, ki pričakuje, da bosta preostali dve pripravljalni tekmi povsem dovolj, da "pade" v tekmovalni ritem.