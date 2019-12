Pričakovano: Blažič MVP 12. kroga lige ABA

Sicer sta 12. krog lige ABA zaznamovala še prvi skakalec in najboljši po številu ukradenih žog Marko Simonović (Mega Bemax), ki je dosegel 16 skokov in štiri ukradene žoge, ter prvi podajalec Jacob Pullen (Mornar), so še sporočili iz vodstva lige ABA. Jaka Blažič je tekmo končal pri 33 točkah, devetih skokih, šestih podajah in dveh ukradenih žogah. Za dve točki je metal 8:10, trojke 2:6, s črte prostih metov pa je bil stoodstoten (11:11). Tekmeci so nad njim naredili deset osebnih napak, tako da je bil njegov statistični indeks na koncu kar 48 oziroma daleč najvišji v tej sezoni regionalne lige.