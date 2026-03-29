Pričakovano: Dončić bo moral izpustiti eno tekmo

Slovenski zvezdnik bo suspenz odslužil v torek, ko bodo jezerniki doma gostili Washington Wizards. Luka Dončić in košarkar Brooklyna Ziaire Williams sta prejela tehnični napaki pet minut in 12 sekund pred koncem tretje četrtine tekme, potem ko sta se po napaki v napadu, dosojeni Dončiću, košarkarja začela prerivati. Videoposnetek je pokazal, kako je Dončić porinil Williamsa, ta pa se je maščeval z udarcem v Dončićev obraz. Obema igralcema je glavni sodnik Sean Wright dosodil tehnični napaki. Dončić je prejšnji konec tedna prejel svojo 16. tehnično napako zaradi verbalnega prepira s centrom ekipe Orlando Magic Gogo Bitadzejem, vendar jo je liga NBA preklicala po pritožbi kalifornijske ekipe Lakers.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Kazen s suspenzom bo Dončića stala tudi denarno, približno 264.000 dolarjev oziroma 228.700 evrov. Za vsaki dve dodatni tehnični napaki, ki ju bo Dončić prejel do konca redne sezone, bo samodejno suspendiran za dodatno tekmo. Finančna kazen pa se bo povečala na približno 317.000 dolarjev (274.613 evrov). Dončić se bo vrnil v sredo proti Cleveland Cavaliers. Kazen prihaja sredi izjemnega točkovnega niza Dončića. Slovenski košarkar je na prejšnjih 12 tekmah v povprečju dosegal 39,7 točke, 8,1 skoka, 6,9 podaje in 2,5 ukradene žoge. Lakers so z razmerjem 48 zmag in 26 porazov na tretjem mestu v razvrstitvi zahodne konference. Jezernike do konca rednega dela čaka še osem tekem.

Luka Dončić v dvoboju z Ziairejem Williamsom, zaradi katerega je slovenski reprezentančni kapetan prejel svojo 16. tehnično napako v sezoni in bil posledično suspendiran za eno tekmo. FOTO: Profimedia

Na vrhu razpredelnice je zasedba Oklahoma City Thunder (58 zmag, 16 porazov), na drugem mesto so košarkarji iz Teksasa San Antonio Spurs (56-18), ki so ponoči v ligi NBA zlahka v gosteh premagali Milwaukee Buckse s 127:95. Ostroge so takoj prevzele vodstvo in proti ekipi Bucks, ki je bila videti povsem obupana in brezvoljna in je bila šesto tekmo po vrsti brez Giannisa Antetokounmpa zaradi poškodbe kolena, povečali prednost na 38 točk. Brez napora je Victor Wembanyama svojim 23 točkam dodal še 15 skokov in šest podaj, pri čemer je zadel 7 od 21 metov iz igre. Dvoboj za najboljše izhodišče za uvrstitev v končnico vzhodne konference je pripadel zasedbi Philadelphia 76ers, ki je na domačem igrišču premagala Charlotte Hornets s 118:114. Charlotte je v tretji četrtini povedla s 15 točkami, a je na sceno stopil Joel Embiid z 29 točkami in šestimi skoki in obrambo z blokado v zadnjih sekundah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vodilni na vzhodu, Detroit Pistons (54-20), so gladko premagali ekipo Minnesota Timberwolves s 109:87 kljub odsotnosti njihovega zvezdniškega organizatorja igre Cadea Cunninghama. Sedem igralcev Detroita je doseglo dvomestno število točk. Liga NBA, izidi:

Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 95:127 Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 87:109 Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 114:118 Atlanta Hawks - Sacramento Kings 123:113 Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 125:124 Phoenix Suns - Utah Jazz 134:109