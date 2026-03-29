Košarka

Pričakovano: Dončić bo moral izpustiti eno tekmo

Los Angeles, 29. 03. 2026 08.32 pred 25 minutami 3 min branja 4

Avtor:
A.V. STA
Luka Dončić

Slovenski zvezdnik Luka Dončić ene tekme v severnoameriški košarkarski ligi NBA ne bo smel igrati. Vodstvo lige NBA ga je namreč suspendiralo, ker je ob zadnji zmagi nad Brooklyn Nets prejel svojo 16. tehnično napako, so sporočili iz lige NBA.

Slovenski zvezdnik bo suspenz odslužil v torek, ko bodo jezerniki doma gostili Washington Wizards. Luka Dončić in košarkar Brooklyna Ziaire Williams sta prejela tehnični napaki pet minut in 12 sekund pred koncem tretje četrtine tekme, potem ko sta se po napaki v napadu, dosojeni Dončiću, košarkarja začela prerivati.

Videoposnetek je pokazal, kako je Dončić porinil Williamsa, ta pa se je maščeval z udarcem v Dončićev obraz. Obema igralcema je glavni sodnik Sean Wright dosodil tehnični napaki. Dončić je prejšnji konec tedna prejel svojo 16. tehnično napako zaradi verbalnega prepira s centrom ekipe Orlando Magic Gogo Bitadzejem, vendar jo je liga NBA preklicala po pritožbi kalifornijske ekipe Lakers.

Kazen s suspenzom bo Dončića stala tudi denarno, približno 264.000 dolarjev oziroma 228.700 evrov. Za vsaki dve dodatni tehnični napaki, ki ju bo Dončić prejel do konca redne sezone, bo samodejno suspendiran za dodatno tekmo. Finančna kazen pa se bo povečala na približno 317.000 dolarjev (274.613 evrov).

Dončić se bo vrnil v sredo proti Cleveland Cavaliers. Kazen prihaja sredi izjemnega točkovnega niza Dončića. Slovenski košarkar je na prejšnjih 12 tekmah v povprečju dosegal 39,7 točke, 8,1 skoka, 6,9 podaje in 2,5 ukradene žoge. Lakers so z razmerjem 48 zmag in 26 porazov na tretjem mestu v razvrstitvi zahodne konference. Jezernike do konca rednega dela čaka še osem tekem.

Luka Dončić v dvoboju z Ziairejem Williamsom, zaradi katerega je slovenski reprezentančni kapetan prejel svojo 16. tehnično napako v sezoni in bil posledično suspendiran za eno tekmo.
FOTO: Profimedia

Na vrhu razpredelnice je zasedba Oklahoma City Thunder (58 zmag, 16 porazov), na drugem mesto so košarkarji iz Teksasa San Antonio Spurs (56-18), ki so ponoči v ligi NBA zlahka v gosteh premagali Milwaukee Buckse s 127:95. Ostroge so takoj prevzele vodstvo in proti ekipi Bucks, ki je bila videti povsem obupana in brezvoljna in je bila šesto tekmo po vrsti brez Giannisa Antetokounmpa zaradi poškodbe kolena, povečali prednost na 38 točk.

Brez napora je Victor Wembanyama svojim 23 točkam dodal še 15 skokov in šest podaj, pri čemer je zadel 7 od 21 metov iz igre. Dvoboj za najboljše izhodišče za uvrstitev v končnico vzhodne konference je pripadel zasedbi Philadelphia 76ers, ki je na domačem igrišču premagala Charlotte Hornets s 118:114. Charlotte je v tretji četrtini povedla s 15 točkami, a je na sceno stopil Joel Embiid z 29 točkami in šestimi skoki in obrambo z blokado v zadnjih sekundah.

Vodilni na vzhodu, Detroit Pistons (54-20), so gladko premagali ekipo Minnesota Timberwolves s 109:87 kljub odsotnosti njihovega zvezdniškega organizatorja igre Cadea Cunninghama. Sedem igralcev Detroita je doseglo dvomestno število točk.

Liga NBA, izidi:
Milwaukee Bucks - San Antonio Spurs 95:127

Minnesota Timberwolves - Detroit Pistons 87:109

Charlotte Hornets - Philadelphia 76ers 114:118

Atlanta Hawks - Sacramento Kings 123:113

Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 125:124

Phoenix Suns - Utah Jazz 134:109

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić suspenz

KOMENTARJI4

Minifa
29. 03. 2026 09.16
Tk, je zoprn zaradi vas, ki s njim nas non stop posiljujete, je klasičen Balkanski zdrahar.
Odgovori
0 0
mackon08
29. 03. 2026 09.13
Toliko tehničnih si pa res nebi smel privoščiti. Vem da ga provocirajo, to je pač del taktike in se mora prilagoditi. Za sebe se mora postaviti, kar se pa tiče prigovarjanja sodnikom je pa odločno preveč.
Odgovori
0 0
ptuj.si
29. 03. 2026 09.08
Končno se bo malo spočil.
Odgovori
+1
1 0
proofreader
29. 03. 2026 08.54
Luka se je branil, grdo ga je napadel Williams.
Odgovori
-1
1 2
