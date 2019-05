Pričakovano: Dončić v najboljši peterki novincev pretekle sezone

Slovenskega košarkarskega virtuoza so športni novinarji prav na vseh glasovalnih listkih uvrstili v prvo peterko, je razkril Adrian Wojnarowski, eden najbolj uglednih novinarjev v NBA krogih. Poleg Ljubljančana so se v elitni družbi znašli še preostali igralci, ki so bili izbrani s prvimi petimi izbori na lanskem naboru: Trae Young, DeAndre Ayton, Jaren Jackson ml. in Marvin Bagley III.