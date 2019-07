Pričakovano: Rimac novi trener Cedevite Olimpije, Edo Murić prva okrepitev

V Stožicah sta potekali skupščini obeh klubov, ki sta soglasno potrdili združitev, nato se je na kratko sestala skupščina novoustanovljenega kluba, ob koncu pa je zasedal še nov upravni odbor.

Prvi predsednik Cedevite Olimpije bo Tomaž Berločnik, dosedanji predsednik Petrola Olimpije in predsednik uprave Petrola, po dveh letih in pol pa bo predsedovanje prevzel Emil Tedeschi, prvi mož Cedevite in predsednik uprave podjetja Atlantic Grupa.