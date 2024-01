'Pričakujem, da bo NBA nekega dne kupil Evroligo, če nam je to všeč ali ne'

Zmago Sagadin je v pogovoru s Sport Klubom dejal, da se s to odločitvijo ne strinja. "Ideja o vključitvi Dubaja mi sploh ni všeč, vse to se dogaja zaradi denarja. Arabci vlagajo v Evropo, v velike klube in sisteme. Njihov denar sicer ne smrdi. Pravzaprav je dober ... Ampak, kot sem že rekel, je to aktualno zaradi denarja, denarja in zgolj denarja. Zato je vse to aktualno. Ni dobro, če je denar glavni motiv. Še posebno v geopolitičnem trenutku, ko je arabski svet v negotovem času. Kdo bi v času take napetosti v tem delu sveta sploh želel tja potovati," je dejal nekdanji trener ljubljanske Olimpije.

Kljub svojim pomislekom pa verjame, da bo prišlo do spremembe: "S kratkoročnega vidika bi zaradi nestabilne politične situacije težko prišlo do omenjenega. Se bo pa to zgodilo v roku nekaj let. Če ponujajo več kot desetkrat več denarja od (trenutnega sponzorja) Turkish Airlines, ni nihče tako neumen, da bi to odbil."