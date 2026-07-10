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Košarka

Prihajajo ogledniki lige NBA, Dončić opozarja na alarmantno stanje

Ljubljana, 10. 07. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Slovenska košarkarska reprezentanca

Slovenija bo že četrtič gostila evropsko prvenstvo v košarki do 20 let, ki bo pritegnilo veliko zanimanja predstavnikov ekip lige NBA. Direktor Košarkarske zveze Slovenije Saša Dončić ob tem opozarja, da se slovenska in evropska košarka soočata z enim najtežjih obdobij v svoji zgodovini.

V Stožicah se bo 11. julija začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Turnir bo tudi letos pod drobnogledom najuglednejših oglednikov lige NBA, ki bodo iskali naslednjo veliko evropsko zvezdo. V preteklosti so na tovrstnih prvenstvih svojo kakovost že dokazovali igralci, kot so Miloš Teodosić, Dennis Schröder in Marko Milić.

1280x380_splash24_kanalA_Eurobasket_U20_2026
1280x380_splash24_kanalA_Eurobasket_U20_2026
FOTO: 24ur.com

Letošnji Eurobasket pomeni tudi začetek nove generacije slovenskih košarkarjev. Med igralci, ki bodo še posebej zanimivi za oglednike iz lige NBA, izstopa 19-letni Urban Kroflič, krilni igralec srbske ekipe Mega, kluba, v katerem so se razvijala in blestela slavna imena evropske košarke, kot so Nikola Jokić, Vasilije Mičić, Ivica Zubac ter tudi naš Vlatko Čančar.

In prav Kroflič bi lahko simboliziral nov val slovenskih košarkarjev, ki bi lahko nadaljevali in nadgrajevali uspehe svojih predhodnikov.

Če izvzamemo Luko Dončića, slovenska članska reprezentanca trenutno sicer ni na ravni, na kateri je bila pred nekaj leti. Vrhunec je dosegla leta 2017 z naslovom evropskega prvaka, ko so zlato reprezentanco poleg Dončića sestavljali tudi dolgoletni reprezentanti Gašper Vidmar, Vlatko Čančar in Edo Murić. Prav oni so ambasadorji letošnjega evropskega prvenstva, ki ga bo imela naša domovina čast gostiti že četrtič. Pred dobrima dvema desetletjema pa je našim fantom uspelo dvakrat pokoriti Evropo, in sicer na prelomu tisočletja leta 2000 ter 2004, ko je barve izbrane vrste na Eurobasketu do 20 let branil tudi kapetan zlate generacije iz leta 2017 Goran Dragić.

Goran Dragić Eurobasket 2017
Goran Dragić Eurobasket 2017
FOTO: AP

Saša Dončić pravi, da košarka v Sloveniji diha na škrge

Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije poudarja, da težave slovenske košarke niso vezane samo na menjavo generacij, temveč da gre tu za kompleksnejši problem.

"Sponzorji so ključni element pri razvoju športa. Če gre za dolgoletno partnerstvo, še toliko bolj, saj lahko klub, zveza ali posameznik načrtujejo delo na daljši rok. Zavedati se moramo, da imamo v Sloveniji zelo neugodno davčno politiko za vlaganja v šport. V košarki je to vidno na vsakem koraku. Klubi dihajo na škrge in praktično vsako leto se srečujemo s propadi sredin, ki so dolga leta ustvarjale ogrodje slovenske košarke," je minuli teden za našo televizijo dejal Dončić. Dodal je, da je letos takšno usodo doživel domžalski Helios.

Saša Dončič, Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije
Saša Dončič, Športni direktor Košarkarske zveze Slovenije
FOTO: Damjan Žibert

Evropsko prvenstvo do 20 let v Ljubljani bo priložnost ne le za predstavitev nove generacije slovenskih košarkarjev, temveč tudi za razmislek o izzivih, s katerimi se danes soočata slovenska in evropska košarka. 

Trajalo bo do 19. julija, ogledali pa si ga boste lahko na Kanalu A ter VOYO.

Košarka Eurobasket Saša Dončić Luka Dončić

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