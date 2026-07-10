Prihajajo ogledniki lige NBA, Dončić opozarja na alarmantno stanje

V Stožicah se bo 11. julija začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Turnir bo tudi letos pod drobnogledom najuglednejših oglednikov lige NBA, ki bodo iskali naslednjo veliko evropsko zvezdo. V preteklosti so na tovrstnih prvenstvih svojo kakovost že dokazovali igralci, kot so Miloš Teodosić , Dennis Schröder in Marko Milić .

Letošnji Eurobasket pomeni tudi začetek nove generacije slovenskih košarkarjev. Med igralci, ki bodo še posebej zanimivi za oglednike iz lige NBA, izstopa 19-letni Urban Kroflič, krilni igralec srbske ekipe Mega, kluba, v katerem so se razvijala in blestela slavna imena evropske košarke, kot so Nikola Jokić, Vasilije Mičić, Ivica Zubac ter tudi naš Vlatko Čančar.

In prav Kroflič bi lahko simboliziral nov val slovenskih košarkarjev, ki bi lahko nadaljevali in nadgrajevali uspehe svojih predhodnikov.

Če izvzamemo Luko Dončića, slovenska članska reprezentanca trenutno sicer ni na ravni, na kateri je bila pred nekaj leti. Vrhunec je dosegla leta 2017 z naslovom evropskega prvaka, ko so zlato reprezentanco poleg Dončića sestavljali tudi dolgoletni reprezentanti Gašper Vidmar, Vlatko Čančar in Edo Murić. Prav oni so ambasadorji letošnjega evropskega prvenstva, ki ga bo imela naša domovina čast gostiti že četrtič. Pred dobrima dvema desetletjema pa je našim fantom uspelo dvakrat pokoriti Evropo, in sicer na prelomu tisočletja leta 2000 ter 2004, ko je barve izbrane vrste na Eurobasketu do 20 let branil tudi kapetan zlate generacije iz leta 2017 Goran Dragić.