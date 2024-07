Prihodnost vendarle obetavna? Mladi slovenski košarkarji v boj za odličja

Lep uspeh slovenskega košarkarskega podmladka. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu na Poljskem v boju za odličja. Slovenci so v četrtfinalu po drami najtesneje premagali prav gostitelje turnirja. V soboto jih v polfinalu čaka Belgija. Slovenija na prvenstvu še ni doživela poraza. Naša reprezentanca je v predtekmovanju premagala Litvo, Islandijo in Črno goro, v osmini finala pa Severno Makedonijo. Lansko leto so se Slovenci na EP pomerili v Grčiji in zasedli končno enajsto mesto, na Poljskem pa bodo bivali vse do konca turnirja, saj igrajo za odličja.