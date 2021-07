Priložnost je edinstvena: Fantje, vi to zmorete!

Doslej so na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu pred četo Aleksandra Sekulića 'orožje položile' izbrane vrste Angole (118:68), Poljske (112:77) in Venezuele (98:70), po nocojšnjem obračunu (neposredni prenos na Kanalu A in Voyo od 18.10 naprej) z gostiteljico turnirja Litvo pa bo jasno, ali se bo Luki Dončiću , Miku Tobeyju in druščini uspelo prebiti med 12 srečnih reprezentanc, ki bodo med 23. julijem in 8. avgustom nastopile pod olimpijskimi krogi.

Če gre soditi po prikazanem v dozdajšnjem delu olimpijskih kvalifikacij, je Slovenija celo za odtenek bližje Tokiu kot Litva, a kot vselej bo odločilo dogajanje na parketu Žalgirio Arene, ki bo lahko 75-odstotno zasedena. Recept za Tokio je bolj ali manj jasen: agresivna obramba in učinkovit napad v grobem prinašata olimpijsko vozovnico, ki si jo podobno srčno kot naši želijo tudi litovski košarkarski reprezentanti. S pomočjo glasnega občinstva in sijajnega centrskega dvojca Domantas Sabonis - Jonas Valančiunas bodo skušali unovčiti svoje prednosti, a na nasprotni strani jim bo stala raznovrstna, poletna, nadarjena in razigrana slovenska reprezentanca, ki ji v vlogi glavnega vodje poveljuje izjemni Luka Dončić. Zanj se včasih zdi, kot da igra s pol moči in posledično varčuje energijo za tisto najpomembnejše – finalni obračun z Litvo. Tudi zvezdnik NBA-franšize Dallas Mavericks se namreč še kako dobro zaveda, pred kako pomembno nalogo je njegova reprezentanca.



"Dobro smo se pripravili na tekmeca in to pokazali na parketu. V finalu nas čaka precej težje delo. Želimo zmagati in Sloveniji prvič v zgodovini zagotoviti mesto na olimpijskih igrah," je bil po zmagi nad Venezuelo Dončić (pričakovano) kratek in jedrnat. Če bo Slovenija uspešna, bo to zaokrožitev sijajne zgodbe, ki se je začela že s pravljico na evropskem prvenstvu izpred štirih let, ko so naši košarkarji po zmagi v finalu proti Srbiji visoko v zrak dvignili pokal za najboljšo reprezentanco na stari celini.